"Дискримінація" та "дебілізм": як реагують жінки на військовий облік (фото)

Кожна жінка, яка підпадає під дію затвердженого переліку Міноборони, має до кінця 2022 стати на військовий облік

На військовий облік також мають стати вагітні та жінки з малолітніми дітьми / Фото: Колаж: Сьогодні

17 грудня в Україні набув чинності документ, яким жінок віком до 60 років зобов'язують стати на військовий облік. Жінки поділилися на два табори – ті, хто повністю підтримує таку норму, і ті, хто проти нововведення.

Сайт "Сьогодні" зібрав реакції українок на ініціативу держави.

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Нагадаємо, що у Міноборони обіцяють не призивати жінок в армії в обов'язковому порядку і не викликати їх для проходження медкомісій у військкоматах без їхньої згоди. Це робитимуть лише у разі запровадження військового чи особливого становища.

Як реагують жінки у соцмережах

Багато жінок реагують з гумором на ситуацію і діляться мемами.

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У TikTok також відреагували на військовий облік. У соцмережі набирає популярності новий тренд серед українок, яким не сподобався наказ.

Олена Товстуха у Facebook написала, що пішла б у танкісти.

"Багато років кажу чоловікові, що сяду за кермо тільки танка. А сьогодні він мені про це нагадав, коли обговорювали закон про взяття жінок на військовий облік. Це ж повна свобода на дорозі", – написала Олена.

Журналістка Ярослава Шеремета пожартувала про чоловіків, які "хором так погрожують жінкам армією та фронтом, наче усі 100% там побували і жоден не закосив".

Є жінки, які вже висловили готовність іти у військовий комісаріат (нагадаємо, ці установи тепер називаються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки – ТЦК і СП).

Колишня нардепка Вікторія Войціцька розповіла, що вже сходила до ТЦК і СП.

Журналістка Ольга Сантарович запитала у підписників, чи може їй хтось пояснити, навіщо брати на військовий облік тисячі жінок, якщо ті не уявляють, що робити в армії, і, зважаючи на все, жодної роботи з ними не проводитимуть.

Наприклад, Іванна Яворська написала, що "маразм із військкоматами для жінок – це черговий ідіотичний дебілізм вкрай некомпетентної влади".

"Мало того, що це нереальне завдання – практично всіх жінок поставити на облік у військкомати у короткий термін. Це займатиме кілька років. Це ще й чергова дискримінація жінок. Роботодавці ще більше почнуть відмовляти жінкам у прийомі на роботу, бо не захочуть сплачувати величезні штрафи за невчасний військовий облік жінок", – написала Яворська.

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