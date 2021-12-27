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СЬОГОДНІ Новини України

"Дискримінація" та "дебілізм": як реагують жінки на військовий облік (фото)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
27 грудня, 15:24
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Кожна жінка, яка підпадає під дію затвердженого переліку Міноборони, має до кінця 2022 стати на військовий облік
На військовий облік також мають стати вагітні та жінки з малолітніми дітьми
На військовий облік також мають стати вагітні та жінки з малолітніми дітьми / Фото: Колаж: Сьогодні

17 грудня в Україні набув чинності документ, яким жінок віком до 60 років зобов'язують стати на військовий облік. Жінки поділилися на два табори – ті, хто повністю підтримує таку норму, і ті, хто проти нововведення.

Сайт "Сьогодні" зібрав реакції українок на ініціативу держави.

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Нагадаємо, що у Міноборони обіцяють не призивати жінок в армії в обов'язковому порядку і не викликати їх для проходження медкомісій у військкоматах без їхньої згоди. Це робитимуть лише у разі запровадження військового чи особливого становища.

Як реагують жінки у соцмережах

Багато жінок реагують з гумором на ситуацію і діляться мемами.

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У TikTok також відреагували на військовий облік. У соцмережі набирає популярності новий тренд серед українок, яким не сподобався наказ.

@serebryakosha

@marina101matras # # # @yelyzaveta_h – Where Are You From – PROBASS HARDI

@ilona_ostrovskaya_ # # # # # # # # gimme more WALK – louna

@ekaterina_z_7 # # # # # # # # # # # # # # – kurushink

Олена Товстуха у Facebook написала, що пішла б у танкісти.

"Багато років кажу чоловікові, що сяду за кермо тільки танка. А сьогодні він мені про це нагадав, коли обговорювали закон про взяття жінок на військовий облік. Це ж повна свобода на дорозі", – написала Олена.

Журналістка Ярослава Шеремета пожартувала про чоловіків, які "хором так погрожують жінкам армією та фронтом, наче усі 100% там побували і жоден не закосив".

Є жінки, які вже висловили готовність іти у військовий комісаріат (нагадаємо, ці установи тепер називаються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки – ТЦК і СП).

Колишня нардепка Вікторія Войціцька розповіла, що вже сходила до ТЦК і СП.

Журналістка Ольга Сантарович запитала у підписників, чи може їй хтось пояснити, навіщо брати на військовий облік тисячі жінок, якщо ті не уявляють, що робити в армії, і, зважаючи на все, жодної роботи з ними не проводитимуть.

Наприклад, Іванна Яворська написала, що "маразм із військкоматами для жінок – це черговий ідіотичний дебілізм вкрай некомпетентної влади".

"Мало того, що це нереальне завдання – практично всіх жінок поставити на облік у військкомати у короткий термін. Це займатиме кілька років. Це ще й чергова дискримінація жінок. Роботодавці ще більше почнуть відмовляти жінкам у прийомі на роботу, бо не захочуть сплачувати величезні штрафи за невчасний військовий облік жінок", – написала Яворська.

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