До 1 млн гривень. Кому мали заплатити за масові заворушення в Україні

Протести мали пройти мінімум у п'яти областях України найближчим часом

Правоохоронці запобігли масовим мітингам в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Офісом президента України 31 січня мала пройти проплачена насильницька акція протесту. Проте поліція затримала організаторів цього мітингу.

Таку заяву під час брифінгу 31 січня зробив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

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За участь у заворушеннях обіцяли чималу суму грошей.

"Масовка – від 800 грн на людину, "тітушки" – 1200 грн, радикальніші акції (запалювання шин) – 2500 доларів. Додатково виділили "касу" на штраф. Тому що правоохоронці затримуватимуть і будуть адмінпротоколи", – розповів він.

Клименко додав, що організатори отримали авансом понад 1 млн гривень. Проте шляхи надходження цих грошей поки що невідомі, над цим працює поліція.

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Заворушення готувалися по всій країні

В Україні група осіб планувала масові акції протестів. Їх затримали правоохоронці. Поліція оголосила про затримання 30 січня та анонсувала брифінг.

Під час спілкування із журналістами глава МВС Денис Монастирський повідомив, що стало відомо правоохоронцям. Так під час мітингів планувалося, що повинна була пролитися кров "активістів". Крім того, у центрі Києва палили б шини та автомобілі.

Кров заготовили заздалегідь, її просто розлили б під час акції, але видавали б її за поранення "активістів". Також до цих "активістів" мали підійти медики, щоб нібито надали допомогу. В результаті "постраждалих" показали б у новинах на телеканалах.

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Які регіони були під загрозою

За словами Монастирського, акції були б не лише у Києві, а й у низці міст центральної України.

"Зокрема, це була: Сумська, Чернігівська, Полтавська та Черкаська області. Тобто області за годину-півтори доїзду до Києва та наших північних кордонів з Російською Федерацією", – розповів він.

За його словами, мітинги, які готувалися в Україні, були спрямовані на розбалансування внутрішньополітичної ситуації й на насильство проти правоохоронців.

"Проведу паралелі, що так само у 2014 році у містах Луганську, Донецьку, у Криму. Наводилися люди спеціально, на той час із Російської Федерації. Піднімалися так звані псевдоактивісти, які також демонстрували начебто волю місцевого населення до змін, провокували насильство щодо правоохоронних органів, тим самим підбурюючи інших громадян", – сказав міністр.

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