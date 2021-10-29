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СЬОГОДНІ Новини України

До +18! Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
29 жовтня, 06:00
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Упродовж дня в Україні очікуються пориви вітру до 8 м/с
Цього дня українцям парасольки не знадобляться/Колаж: Сьогодні
Цього дня українцям парасольки не знадобляться/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 29 жовтня, в Україні очікується тепла погода. Водночас синоптики дали прогноз погоди на листопад.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього дня в країні опадів не прогнозують. Вітер сягатиме 8 м/с.

На заході температура повітря коливатиметься від +13 до +18 градусів. На сході очікується 11-14 градусів тепла.

У північних регіонах – +12-15 градусів. На півдні прогнозують 14-16 градусів тепла

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У Києві температура впродовж дня буде +12-14 градусів. Опадів не передбачається.

Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

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Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально змітає.

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