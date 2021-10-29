До +18! Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня

У п'ятницю, 29 жовтня, в Україні очікується тепла погода. Водночас синоптики дали прогноз погоди на листопад.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Цього дня в країні опадів не прогнозують. Вітер сягатиме 8 м/с.
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На заході температура повітря коливатиметься від +13 до +18 градусів. На сході очікується 11-14 градусів тепла.
У північних регіонах – +12-15 градусів. На півдні прогнозують 14-16 градусів тепла
У Києві температура впродовж дня буде +12-14 градусів. Опадів не передбачається.
Південь України перетвориться на пустелю?
2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально змітає.
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