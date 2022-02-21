Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС 🚨 Евакуація з Донбасу до Росії ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Знімаємо теплі куртки! В Україну йде різке потепління – прогноз

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 лютого, 15:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Синоптик порадувала прогнозом погоди на найближчі дні – в Україну прийде справжня весна, але будуть і області-виключення
В Україні покращиться погода цього тижня. Фото ЕРА, shutterstock
В Україні покращиться погода цього тижня. Фото ЕРА, shutterstock

Погода в Україні завтра, 22 лютого, буде по-весняному теплою та дощовою. На півдні країни температура підніметься до 16 градусів тепла, проте на заході та півночі ще можливий дощ зі снігом.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

Реклама

У вівторок атмосферний фронт перетинатиме територію України та тягтиме за собою опади. Дощі пройдуть найближчої ночі та завтра вранці на заході та півночі, у деяких районах дощ буде зі снігом.

Вдень очікуються невеликі опади ще й у центральних областях. А надвечір дощ переважно пройде у південній та східній частині країни.

В Україну йде атмосферний фронт. Карта Наталії Діденко

Температура повітря вдень очікується 5-11 градусів тепла, на півдні +10-14, а у Криму можливо навіть до +16 градусів.

Реклама

У Києві 22 лютого подекуди пройде невеликий дощ, проте буде тепла погода, вдень до +9 градусів.

Як зміниться погода цього тижня?

У середу та четвер в Україні очікується невелике похолодання. Температура повернеться до звичних для кінця лютого градусів.

Проте у вихідні, 26-27 лютого, стовпчики термометрів знову піднімуться.

Реклама

Як пережити температурні "гойдалки"?

Метеозалежним українцям лікарі радять дотримуватися кількох правил:

  • Добре відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення.
  • Не забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг.
  • Повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також зелені.
  • Стежити за здоров'ям і регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Журналісти розповіли, як голову МВС накрило снарядами на передовій Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У парку Києва помітили великого бобра (відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Знімаємо теплі куртки! В Україну йде різке потепління – прогноз Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

191 640

захворіло за тиждень в Україні

-19%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.34

Російський рубль (₽)

0.3738

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
21 лютого. Едвін Ленд. Цього дня 75 років тому засновник корпорації "Поляроїд" продемонстрував Американському Оптичному товариству перший у світі миттєвий фотоапарат…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти