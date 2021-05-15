Дістаємо шорти, але не забуваємо парасолі – в неділю на нас чекають погодні сюрпризи

Фото: КМДА
Завтра, 16 травня, в більшості областей України буде прекрасна сонячна і спекотна погода. Дощі з грозами пройдуть на заході, півдні країни і трохи зачеплять цнтр.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, температура повітря в західних областях 18-20 тепла.
У центральних і північних областях 22-24 (у Дніпропетровській, Полтавській і Кіровоградській – до +27).
На сході 27-29 тепла.
На півдні трохи відрізнятиметься: в Одеській і Миколаївській областях 22-24, у Херсонській і Запорізькій та в Криму до +27.
Дощі пройдуть на заході, півдні, в Дніпропетровській, Житомирській і Вінницькій областях.
У Києві без опадів і до +24.
Також синоптики попереджають, що в більшості районів південних, західних, в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій та Житомирській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, раніше відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповідав у коментарі сайту "Сьогодні", якою буде погода в Україні влітку.