Дістаємо шорти, але не забуваємо парасолі – в неділю на нас чекають погодні сюрпризи

Фото: КМДА

Завтра, 16 травня, в більшості областей України буде прекрасна сонячна і спекотна погода. Дощі з грозами пройдуть на заході, півдні країни і трохи зачеплять цнтр.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, температура повітря в західних областях 18-20 тепла.

У центральних і північних областях 22-24 (у Дніпропетровській, Полтавській і Кіровоградській – до +27).

На сході 27-29 тепла.

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На півдні трохи відрізнятиметься: в Одеській і Миколаївській областях 22-24, у Херсонській і Запорізькій та в Криму до +27.

Дощі пройдуть на заході, півдні, в Дніпропетровській, Житомирській і Вінницькій областях.

У Києві без опадів і до +24.

Також синоптики попереджають, що в більшості районів південних, західних, в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій та Житомирській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Нагадаємо, раніше відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповідав у коментарі сайту "Сьогодні", якою буде погода в Україні влітку.