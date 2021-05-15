Майже літо в середині травня і грози: де сьогодні чекати негоди і спеки під 30 градусів

Сьогодні в більшості областей буде прекрасна погода, але пощастить не всім

17 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Сьогодні в Україні місцями дощі з грозами та істотне підвищення температури повітря. У деяких регіонах потеплішає майже до 30 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Дощі з грозами пройдуть у західних і північних областях. Також дощ очікується у Києві.

У той же час по всій країні буде дуже тепло:

на заході – 21-23 градуса;

на півночі і в центрі – 22-24 градуси;

на півдні – до +25;

найтепліше на сході – 25-27 градусів;

у Києві – 21-23 тепла.

Також синоптики попереджають, що в більшості районів південних, західних, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій та Житомирській областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Нагадаємо, раніше відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповідав в коментарі сайту "Сьогодні", якою буде погода в Україні влітку.