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СЬОГОДНІ Новини України

Діставайте окуляри! Синоптики порадували прогнозом погоди в Україні 7 листопада

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
6 листопада, 15:00
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Температура повітря вдень досягне 10-12 градусів
Сонячна погода в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Сонячна погода в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 7 листопада, на території України буде сонячно та без опадів. Дощ прогнозують лише в Ужгороді.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Погода на 7 листопада

На території України 7 листопада синоптики прогнозують теплу та сонячну погоду. Температура повітря вночі становитиме 4-6 градусів тепла, а вдень досягне 10-12 градусів.

До того ж вітер очікується південний, зі швидкістю 5-10 м/с.

У Києві у неділю, 7 листопада, також буде сонячна погода. Температура повітря вдень сягне 10-12 градусів тепла.

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Яка погода буде у листопаді?

За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться швидше зимовою, ніж осінньою.

У перші дні листопада ще втримається відносно тепла погода – вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність і без опадів. Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом.

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Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, наприкінці першої декади небо проясниться, на більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.

У листопаді може випасти перший сніг

У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, найімовірніше, розтане, та вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки в 20-х числах невеликі морози повернуться.

Зазначимо, що морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

Раніше ми писали:

  • Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
  • Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально відносить вітром.

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