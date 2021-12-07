Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Шахтар - Шериф: онлайн Шахтар - Шериф: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 😷 Штам Омікрон
СЬОГОДНІ Новини України

Дощі та морози: яким регіонам України потрібно готуватися до ожеледиці – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
7 грудня, 16:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Максимальна температура повітря завтра в країні прогнозується 13 градусів вище нуля
Погода в Україні на 8 грудня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 8 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 8 грудня, в Україні буде ожеледь, мокрий сніг та тепла температура повітря.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Де буде найтепліше

У середу найхолоднішою буде Західна частина України. Там уночі температура повітря буде від -5 до -9 градусів, а вдень прогнозують від -1 до -5 градусів.

У Вінницькій області вночі буде 0-4 морози, а вдень близько нуля. У Київській та Житомирській стовпчики термометрів покажуть від -1 до -3 градусів.

У більшості центральних областей вночі близько нуля, а вдень від +2 до +5 градусів. У Дніпрі буде максимум 6 градусів вище за нуль.

Реклама

На сході вночі від +2до +6, а вдень від +4 до +11 градусів. На півдні синоптики обіцяють справжню температурну весну Там вночі температура повітря від +4 до +7, а вдень від +5 до +13 градусів.

Чи будуть опади та де

Завтра в Україні буде некомфортна та волога погода з дощем, мокрим снігом та крижаним дощем. Мокрий сніг налипатиме на дерева. У регіонах, де буде холодніше, синоптики обіцяють ожеледицю.

Опадів уникнути східної частини України.

Реклама

Погода в Україні на 8 грудня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 8 грудня. Фото: Наталки Діденко

Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві ноябрь цього року потрапив до десятки найтеплішихз 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.

Найтеплішим вдень метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Фото дня
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

7 грудня 1991. Неподалік від польського кордону на держдачі Віскулі у Біловезькій пущі проходить зустріч президентів України, Росії та Білорусі

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

72 229

захворіло за тиждень в Україні

-15%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.38

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.91

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти