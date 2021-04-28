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Ефект від карантину: в Україні ситуація з COVID-19 значно покращилася

28 квітня, 01:28

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Нових хворих збільшилося лише в трьох областях – Волинській, Кіровоградській та Луганській

В Україні за останній тиждень ситуація з пандемією коронавірусу істотно покращилася, кількість нових випадків за 7 днів стабільно зменшується на 14%.

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Як заявили вчені Національної академії наук України, також знижуються показники летальності та госпіталізації.

"Хоча загальна кількість ліжок у лікарнях також зменшується досить швидко, але ліжка у відділеннях інтенсивної терапії звільняються значно повільніше. Число госпіталізованих дітей у віці до 9 років включно залишається непропорційно високим порівняно з рівнем госпіталізації молодих людей у віці 10-19 років", – йдеться в заяві.

Нових хворих на коонавірус збільшилося лише в трьох областях – Волинській, Кіровоградській та Луганській.

Позитивність ПЛР-тестів за тиждень виросла в шести областях: Волинській, Донецькій, Київській, Кіровоградській, Львівській і Полтавській.

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Також вчені відзначили, що повільні темпи зменшення смертності від COVID-19 спостерігаються і в інших країнах: Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії.

Нагадаємо, раніше МОЗ зареєстрував другу вакцину AstraZeneca виробництва компанії SK-Bio з Південної Кореї. Вона повністю ідентична європейським і індійському препаратів.

Також нещодавно МОЗ пояснив, чому збільшив до трьох місяців інтервал між дозами вакцини.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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