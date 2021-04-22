Звичайна і "корейська" вакцина AstraZeneca: в МОЗ пояснили різницю

МОЗ зареєстрував другу вакцину AstraZeneca виробництва компанії SK-Bio з Південної Кореї. Вона повністю ідентична європейському та індійському препарату.
Про це розповів "Суспільному" заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.
За його словами, вакцина, яка була розроблена компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом, відрізняється від попередньої тільки тим, що її виробляють в Південній Кореї.
"Виробництво здійснюється компанією SK-Bio. Заявником та власником даного реєстраційного посвідчення є виключно офіс AstraZeneca", – сказав Іващенко.
Також він зазначив, що вже незабаром в рамках ініціативи COVAX Україна отримає 367 тисяч 200 доз препарату, яким також будуть вакцинувати тих пацієнтів, які вже отримали вакцину Covishield.
"Ті громадяни, які отримали щеплення, наприклад, Covishield, яка була розроблена також Оксфордським університетом, вони автоматично можуть без проблем можуть отримувати другу дозу будь-якою іншою вакциною: або із Південної Кореї, або розроблені на європейських виробничих потужностях компанії AstraZeneca", – пояснив Іващенко.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію вакцини AstraZeneca, яка виробляється на підприємстві в Південній Кореї. За словами Степанова, це чергова вакцина, яка надійде в Україну в рамках ініціативи COVAX, а найближчу партію в кількості 367 тис. доз препарату очікують вже в четвер, 22 квітня.
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