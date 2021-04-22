Звичайна і "корейська" вакцина AstraZeneca: в МОЗ пояснили різницю

Вже незабаром в рамках ініціативи COVAX Україна отримає 367 тисяч 200 доз препарату з Південної Кореї

МОЗ зареєстрував другу вакцину AstraZeneca виробництва компанії SK-Bio з Південної Кореї. Вона повністю ідентична європейському та індійському препарату.

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Про це розповів "Суспільному" заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

За його словами, вакцина, яка була розроблена компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом, відрізняється від попередньої тільки тим, що її виробляють в Південній Кореї.

"Виробництво здійснюється компанією SK-Bio. Заявником та власником даного реєстраційного посвідчення є виключно офіс AstraZeneca", – сказав Іващенко.

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Також він зазначив, що вже незабаром в рамках ініціативи COVAX Україна отримає 367 тисяч 200 доз препарату, яким також будуть вакцинувати тих пацієнтів, які вже отримали вакцину Covishield.

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"Ті громадяни, які отримали щеплення, наприклад, Covishield, яка була розроблена також Оксфордським університетом, вони автоматично можуть без проблем можуть отримувати другу дозу будь-якою іншою вакциною: або із Південної Кореї, або розроблені на європейських виробничих потужностях компанії AstraZeneca", – пояснив Іващенко.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію вакцини AstraZeneca, яка виробляється на підприємстві в Південній Кореї. За словами Степанова, це чергова вакцина, яка надійде в Україну в рамках ініціативи COVAX, а найближчу партію в кількості 367 тис. доз препарату очікують вже в четвер, 22 квітня.

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