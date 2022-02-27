ЄС може закрити порти для російських кораблів

Чиновник Євросоюзу повідомив, що 3/4 країн-членів зараз закрили свій повітряний простір для РФ

Повітряний простір для РФ вже закритий / Фото: Колаж: Сьогодні

Більшість країн Європейського союзу закрили повітряний простір для російських літаків та розглядають закриття морських портів.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Реклама

"Чиновник ЄС повідомив, що 3/4 країн-членів ЄС зараз закрили свій повітряний простір для Росії. І він підтверджує, що також розглядається питання щодо закриття портів ЄС для кораблів із Росії", – написав він у Twitter.

Україна закрила повітряний простір

З четверга, 24 лютого, повітряний простір Україною закрито. Це пов'язано із ситуацією навколо нашої країни. Про це пише Flightradar24 у Twitter.

"Польоти цивільних літаків тепер обмежені всередині України", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Загроза вторгнення РФ