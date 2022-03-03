Ще один фейк від РФ! У СБУ розповіли про списки ДРГ

Росіяни знову поширюють черговий фейк, щоб ввести в оману українських захисників

В СБУ попередили про фейк / Фото: Колаж: Сьогодні

У меседжерах "розганяють" списки з персональними даними та фото нібито членів ДРГ, які працюють проти України. Проте ці переліки формують самі окупанти.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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У СБУ додали, що окупанти використовують для таких списків дані українських правоохоронців, таким чином видаючи їх за диверсантів.

Це тактика російських загарбників, мета якої – створити хаос і дезорієнтувати захисників України, налаштувати їх один проти одного.

Служба безпеки закликає не поширювати такі фейки та не допомагати ворогам.

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"Адже на додачу до власної контррозвідувальної інформації СБУ отримує від вас повідомлення про учасників ДРГ через офіційний чат-бот у Telegram – stop_russian_war_bot. Таким чином, правоохоронці та силовики володіють достовірними даними про ворожі ДРГ. І вони точно не будуть "гуляти" у вільному доступі у вигляді списків. Ми робимо все можливе, щоб на українській землі не залишилося жодного окупанта і диверсанта", – написали в СБУ.

Замість поширення фейкових списків, повідомляйте про реальних диверсантів на офіційний чат-бот, до тероборони ЗСУ чи в поліцію.

Ситуація в Україні 3 березня

Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні було чути вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.

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