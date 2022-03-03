Капітуляції не буде — у Мережі розповсюджують фейкове звернення Зеленського

Держспецзв'язку закликає не вірити інформаційним "вкиданням"

У Держспецзв'язку попереджають про новий фейк / Колаж "Сьогодні"

В інтернеті розповсюджують новий фейк. Нібито президент України Володимир Зеленський просить українських військових скласти зброю

" Я закликаю вас скласти зброю та припинити бойові дії усіх підрозділів, щоб створити умови для ведення переговорів", — йдеться у підробленому повідомленні начебто від імені глави держави.

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Спростування новій "качці" дали в Держспецзв'язку.

Спроби залякати громадян України інформацією, яка не відповідає дійсності, тривають протягом повномасштабного наступу РФ на наші землі. Раніше у МВС розкрили фальшиве листування нібито українського солдата з матір'ю.

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Окупанти намагалися посіяти паніку повідомленням про мінування складів з аміаком на підприємстві "АЗОТ" у місті Сєверодонецьк Луганської області.

Попереджав напередодні про фейкові атаки і міністр оборони України Олексій Резніков.