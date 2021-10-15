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СЬОГОДНІ Новини України

Де пройдуть дощі в Україні: прогноз погоди на 16 жовтня (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
15 жовтня, 19:48
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У деяких регіонах вдень температура повітря підніметься максимум до 16 градусів тепла
В Україні осіння погода
В Україні осіння погода / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 16 жовтня, погода в Україні буде сонячною і теплою. Температура повітря прогріється до 12-16 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Найтепліша погода буде на Півдні і Сході – в Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях обіцяють до 16 градусів тепла.

А ось найхолодніше буде в північній частині. Зокрема, на Чернігівщині та Сумщині прогнозують 11-13 градусів. В Одесі теж буде холодно – 10-12 градусів тепла.

Температурна карта від синоптиків
Температурна карта від синоптиків / Фото: Укргидрометцентр

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На Закарпатті стовпчики термометра піднімуться до 15 градусів. Жителям Заходу також доведеться змиритися з холодом. Температура повітря там прогріється тільки до 11-13 градусів.

У Києві буде тепло. Синоптики прогнозують, що в столиці термометри покажуть 12-14 градусів.

Дощ обіцяють синоптики в Вінниці, Чернігові, Черкасах, Кропивницькому та Сумах.

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Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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