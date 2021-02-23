Генерал Наєв розповів, скільки російським військовим потрібно води в Криму

Запаси водосховищ в окупованому Криму закінчуються, а Росія все більше перекидає туди солдатів. Російським військовим на півострові в рік необхідно близько 2,6 мільйона кубометрів води, яку, по суті, вони відбирають у місцевих жителів.
Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Укрінформ.
За його словами, окупанти не здатні забезпечити Крим водою і це вже загрожує гуманітарною і екологічною катастрофою. Він розповів, скільки на півострові російських військових.
"Згідно з офіційними даними, станом на 1 січня 2021 року на тимчасово окупованій території АР Крим на постійній основі проживають 2 416 856 осіб. Водночас наявна чисельність російських військ становить близько 33 000 осіб", – сказав Наєв.
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Генерал зазначив, що Росія і далі продовжує "накачувати" півострів своїми військами, і споживання води буде тільки зростати.
"З огляду на цей факт і відповідно до норм російського Міноборони для такої кількості військових потрібно близько 2,6 мільйона кубометрів води на рік. Також, крім особового складу військовослужбовців, треба враховувати обслуговування військової техніки, побутові потреби і найголовніше – створення додаткових резервів з водою для автономного забезпечення потреб у разі надзвичайної ситуації", – підкреслив командувач Об'єднаних сил.
Наєв додав, що Росія, перетворюючи Крим у військову базу і задовольняючи свої потреби, позбавляє жителів півострова води.
Ми вже неодноразово писали про те, що у Криму великі проблеми з водою, водосховища висихають. Тим часом президент РФ Володимир Путін запевняв, що прісної води там достатньо і навіть нібито під Азовським морем теж багато питної води. Ось тільки вчені спростували слова Путіна.
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