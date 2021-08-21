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Німеччина передала Україні 1,5 млн доз COVID-вакцини: що привезли

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
21 серпня, 23:46
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Віктор Ляшко разом з німецьким послом особисто проінспектували партію препарату на головному складі країни
Ляшко на складі з новою партією препарату AstraZeneca. Колаж "Сьогодні"
Ляшко на складі з новою партією препарату AstraZeneca. Колаж "Сьогодні"

Поки вакцинація в Україні продовжує набирати обертів, Німеччина передала нашій країні півтора мільйона доз вакцини AstraZeneca.

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Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Сьогодні Україна отримала ще 1 512 000 доз вакцини AstraZeneca від уряду Німеччини. Зустріли та перевірили вантаж разом із послом Німеччини в Україні пані Анкою Фельдгузен", – написав він.

Ляшко з послом Фельдгузен. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Міністр зазначив, що зараз партія знаходиться на національному складі компанії "Фармасофт", яка забезпечує зберігання і логістику. Але вже через кілька днів вакцину розвезуть в регіони.

Перевіряють партію. Фото: facebook.com/viktor.liashko

"Надзвичайно вдячні за підтримку та співпрацю, яку ми отримуємо від Уряду Німеччини у багатьох напрямках охорони здоров’я в Україні. Це постійна та стратегічна співпраця, яка сподіваюсь, і надалі буде поглиблюватись", – підкреслив Ляшко.

Українсько-німецьке співробітництво. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Які вакцини визнані в Україні

  • Одна з найпоширеніших – китайська CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Перша її партія прибула в Україну ще 25 березня.
  • Однак найбажаніший для українців препарат – вакцина німецької компанії BioNTech і американської Pfizer. Її комерційна назва – Comirnaty, але в Україні цей препарат традиційно називають просто Pfizer.
  • Ще один препарат від американської компанії – Moderna, яким почали прищеплювати в Україні з 20 липня.
  • Також є вакцина Vaxveria від компанії AstraZeneca.
  • Найперша вакцина, яка з'явилася в Україні, – CoviShield. Вона викликала, мабуть, найбільше дискусій. Насамперед через своє походження – зробили її в Індії, хоча це та ж британська AstraZeneca.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях Україна офіційно визнала вакцину Johnson & Johnson. Ця вакцина зручніша, ніж інші препарати, оскільки для повної вакцинації потрібна тільки одна доза.

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