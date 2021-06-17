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Грози, град та шквали: синоптики попередили українців про погіршення погоди

17 червня 2021 17:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У південних та східних областях країни ввели жовтий рівень небезпеки, на решті території погода буде хорошою

У п'ятницю, 18 червня, в Україні прогнозують чергове погіршення погоди – частину України накриють грози.

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Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

"18 червня у південній частині та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", – йдеться в повідомленні.

Крім того,синоптики оголосили про перший рівень небезпеки – жовтий.

Фото: Укргідрометцентр
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Фото: Укргідрометцентр

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Раніше ми повідомляли, що дощі і грози нарешті почали відступати, але далеко не скрізь. У четвер, 17 червня, на половині території країни буде сухо і сонячно, інші ж області так само заливатиме. А у Києві передостаннього робочого дня прийде довгоочікуване літо – буде спекотно і сухо, температура 26-28 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики обіцяли, що до кінця тижня до України має прийти справжнє літо, у деяких областях вже буде 30-градусна спека. Дощів теж стане значно менше.

Дивіться у нашому сюжеті, як потужний град накрив Дніпро:

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