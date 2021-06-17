Грози, град та шквали: синоптики попередили українців про погіршення погоди

У південних та східних областях країни ввели жовтий рівень небезпеки, на решті території погода буде хорошою

У п'ятницю, 18 червня, в Україні прогнозують чергове погіршення погоди – частину України накриють грози.

Реклама

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

"18 червня у південній частині та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", – йдеться в повідомленні.

Крім того,синоптики оголосили про перший рівень небезпеки – жовтий.

Реклама Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми повідомляли, що дощі і грози нарешті почали відступати, але далеко не скрізь. У четвер, 17 червня, на половині території країни буде сухо і сонячно, інші ж області так само заливатиме. А у Києві передостаннього робочого дня прийде довгоочікуване літо – буде спекотно і сухо, температура 26-28 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики обіцяли, що до кінця тижня до України має прийти справжнє літо, у деяких областях вже буде 30-градусна спека. Дощів теж стане значно менше.

Дивіться у нашому сюжеті, як потужний град накрив Дніпро: