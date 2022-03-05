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ГУР заявило про трьох загиблих розвідників: серед них — член першої делегації на переговорах із РФ

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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5 березня, 22:51
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Вони загинули під час виконання спецзавдань
Загинуло троє розвідників/Фото: колаж: "Сьогодні"
Загинуло троє розвідників/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що під час виконання спеціальних завдань загинули три розвідники.

Про це йдеться в Telegram-каналі відомства.

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Деталі

Так, загинули наступні співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

  • Доля Олексій Іванович
  • Чибінєєв Валерій Вікторович
  • Кірєєв Денис Борисович

"Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин наблизив нас до перемоги. Від імені Головного управління розвідки висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Герої не вмирають! Вони живуть, доки ми про них пам’ятаємо! Слава Україні! Героям Слава!", — йдеться в повідомленні.

Вбивство Дениса Кірєєва

Під час затримання співробітниками Служби безпеки України вбито члена першої делегації України на переговорах з РФ, які проходили в Гомелі, Дениса Кірєєва.

Правозахисник Сергій Наумович прокоментував ліквідацію Кірєєва.

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"Кірєєва таки ліквідували. Але мені повідомили, що це не перший і не останній агент ФСБ, якого викрили та вбили (і ще пристрелять) співробітники СБУ. Незабаром будуть новини. Почався відстріл!" — написав він у Facebook.

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Позивний “Каракурт”. У бою за Гостомель загинув Герой України капітан Валерій Чибінєєв. Був командиром роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку, визволяв Лиман. Зірку Героя отримав 2016-го. На його честь пропонують назвати одну з вулиць Гостомеля.

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