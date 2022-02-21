Ізраїль переносить посольство з Києва до Львова

Міністерство закордонних справ Ізраїлю переносить своє посольство із Києва у Львів. Це пов'язано із загрозою вторгнення РФ на територію України.
Про це повідомляє МЗС Ізраїлю в Twitter.
"Після оцінки ситуації в МЗС Ізраїлю, а також обговорень з різними міжнародними структурами, міністр закордонних справ Яір Лапід прийняв рішення проінструктувати співробітників посольства Ізраїлю в Києві переїхати в консульські установи, відкриті в місті Львів на заході України", — йдеться в повідомленні.
Ситуація
- Раніше розроблені санкції проти Росії мали намір запроваджувати за умови вторгнення російських військ на територію України. Питання заходів у відповідь на визнання сепаратистських утворень не розглядали окремо.
- Вдень 21 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Євросоюз готовий запровадити санкції проти Росії.
- Раніше президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що санкції до Росії мають бути запроваджені до того, як відбудеться можливе вторгнення в Україну.
- Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що виступає проти запровадження санкцій на імпорт енергоносіїв, оскільки Італія щільно сидить на російському газі.
- Лише у разі воєнного вторгнення в Україну Німеччина може відключити Росію від платіжної системи SWIFT.