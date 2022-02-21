Ізраїль переносить посольство з Києва до Львова

МЗС Ізраїля боїться, що РФ може піти у наступ на територію України

Тимчасово посольство Ізраїлю буде розташоване у Львові/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ Ізраїлю переносить своє посольство із Києва у Львів. Це пов'язано із загрозою вторгнення РФ на територію України.

Про це повідомляє МЗС Ізраїлю в Twitter.

"Після оцінки ситуації в МЗС Ізраїлю, а також обговорень з різними міжнародними структурами, міністр закордонних справ Яір Лапід прийняв рішення проінструктувати співробітників посольства Ізраїлю в Києві переїхати в консульські установи, відкриті в місті Львів на заході України", — йдеться в повідомленні.

Ситуація

Раніше розроблені санкції проти Росії мали намір запроваджувати за умови вторгнення російських військ на територію України. Питання заходів у відповідь на визнання сепаратистських утворень не розглядали окремо.

Вдень 21 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Євросоюз готовий запровадити санкції проти Росії .

. Раніше президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що санкції до Росії мають бути запроваджені до того, як відбудеться можливе вторгнення в Україну.

мають бути запроваджені до того, як відбудеться можливе вторгнення в Україну. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив , що виступає проти запровадження санкцій на імпорт енергоносіїв, оскільки Італія щільно сидить на російському газі.

, що виступає проти запровадження санкцій на імпорт енергоносіїв, оскільки Італія щільно сидить на російському газі. Лише у разі воєнного вторгнення в Україну Німеччина може відключити Росію від платіжної системи SWIFT.

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