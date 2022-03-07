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Понівечений і майже без зв'язку, але тримає удар: Маріуполь на 12-й день війни

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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7 березня, 08:07
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Окупанти продовжують вбивати цивільне населення та зірвали евакуацію з міста
Окупанти знищують Маріуполь
Окупанти знищують Маріуполь / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок 7 березня у місті Маріуполь Донецької області практично відсутній моблільний зв'язок та зруйновані комунікації. Однак місто тримає оборону.

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram.

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"Маріуполь. Практично без зв'язку, із зруйнованими комунікаціями тримає удар і б'є у відповідь", - написав він.

Водночас у компанії Vodafone Ukraine вчора вдень підтвердили, що у Маріуполі дійсно відсутній мобільний зв'язок.

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"Щойно буле відновлене електропостачання в області, спеціалісти займуться відновленням зв'язку. Маємо надію, це відбудеться скоро", - написали в коментарі співробітники компанії.

Яка ситуація в Маріуполі

Вчора, 6 березня, жертвою російських окупантів стала 18-місячна дитина у Маріуполі. Крім того, ще одна людина отримала поранення. Водночас голова Донецької ОВ Павло Кириленко заявив, що встановити точні дані щодо постраждалих у Маріуполі на даний момент неможливо.

Крім того, ні 6, ні 5 березня евакуація місцевих жителів з Маріуполя не відбулася. Росіяни обстрілювали місця скупчення людей, які хотіли евакуюватися з міста та зірвали домовленості про безпечне виведення українців з Маріуполя.

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Також у місто не зміг дістатися гуманітарний конвой, який був відправлений з Запоріжжя. Він мав привезти жителям Маріуполя медикаменти та продукти першої необхідності.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") розповів про ситуацію у місті на вечір 6 березня:

"Геноцид українського народу прямо зараз. Ворог продовжує обстрілювати місто Маріуполь. По МКР "Східний" гатить ТОС-1 "Буратіно", також по місту працює ворожа авіація, танки, ствольна та реактивна артилерія. Кількість жертв серед цивільного населення уточнюється, цілі райони міста руйнують і палять російські окупанти, знищуючи людей!!!" – йдеться у повідомленні.

Водночас, за словами "Калини", українським військам вдалося провести контратаку, ліквідувавши близько сорока окупантів, знищивши сім танків та іншу техніку супротивника.

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