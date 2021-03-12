Відомий лікар назвав 22 способи впоратися з COVID-19

Львівський медик Тарас Жиравецький розповів, як потрібно діяти людям, які захворіли на COVID-19.
Відповідний пост лікар опублікував на своїй сторінці в Facebook.
"Проста порада: знайдіть свого лікаря, який вас курируватиме в разі ковіду вдома, якщо ви його ще не шукали і якщо ви не хворіли, бо потім шукати буде складно", – зазначив він.
- Збивати температуру потрібно з першого дня захворювання.
- Вчасно зробіть тест – ПЛР або антиген на коронавірус. Це дасть можливість зрозуміти, що ви захворіли не на застуду – багато хто так думає в перші дні хвороби.
- Якщо COVID-19 підтвердився, попередьте про це всіх людей, з якими ви недавно контактували.
- Виходити з дому при ковіді не варто – холодне повітря шкідливе для легенів, можуть бути ускладнення.
- Припиніть займатися спортом мінімум на місяць.
- Дивіться позитивні фільми і читайте позитивні новини.
- Не поширюйте фейки про лікування коронавірусу чудо-ліками.
- Не панікуйте – так приймаються не зовсім раціональні рішення.
- Комп'ютерну томографію легень не варто робити з першого дня захворювання.
- Якщо у вас є супутні захворювання, контактуйте з вузьким фахівцем, який вас курирує.
- Прислухайтеся до порад лікарів.
- Постарайтеся зробити максимум, щоб не потрапити до лікарні – тому ще раз читайте пункт 11.
- Не здавайтеся і не падайте духом – хвороба йде від сильних.
- Пам'ятати про те, що супергерої зараз – це прості лікарі в білих халатах, а тепер ще й масках, спецкостюмах і окулярах.
- Перестаньте писати коментарі про те, що вірус це фейк.
- Сформуйте домашню аптечку, тому що хворому бігати по аптеках не комфортно.
- Ніхто не подбає про вас краще, ніж ви самі – перестаньте вести нездоровий спосіб життя (стоп сигарети, алкоголь, нездорова їжа).
- Залишайтеся людяними один до одного і підтримуйте тих, хто цього потребує.
- Ніяких ефективних противірусних ліків немає, тому не скуповуйте в аптеці "фуфломіцини" – це все одно не працює.
- Через 14 днів ви вже не будете заражати інших, тому повторний ПЛР-тест не потрібний.
- Якщо ви плануєте поїздку за кордон, візьміть з собою аптечку, там знайти ліки завжди важко.
- Збережіть ці рекомендації і відправте їх знайомим і родичам.
Нагадаємо, раніше головний санлікар Віктор Ляшко назвав умову для введення жорсткого карантину в Україні.
Також ми писали, що найбільша кількість випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу була зафіксована в Житомирській і Вінницькій областях, а також в Києві.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус
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