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Відомий лікар назвав 22 способи впоратися з COVID-19

12 березня, 12:05

Віталій Семченко Віталій Семченко

Головне – заздалегідь знайти лікаря, який допоможе вам під час лікування

Львівський медик Тарас Жиравецький розповів, як потрібно діяти людям, які захворіли на COVID-19.

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Відповідний пост лікар опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Проста порада: знайдіть свого лікаря, який вас курируватиме в разі ковіду вдома, якщо ви його ще не шукали і якщо ви не хворіли, бо потім шукати буде складно", – зазначив він.

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  1. Збивати температуру потрібно з першого дня захворювання.
  2. Вчасно зробіть тест – ПЛР або антиген на коронавірус. Це дасть можливість зрозуміти, що ви захворіли не на застуду – багато хто так думає в перші дні хвороби.
  3. Якщо COVID-19 підтвердився, попередьте про це всіх людей, з якими ви недавно контактували.
  4. Виходити з дому при ковіді не варто – холодне повітря шкідливе для легенів, можуть бути ускладнення.
  5. Припиніть займатися спортом мінімум на місяць.
  6. Дивіться позитивні фільми і читайте позитивні новини.
  7. Не поширюйте фейки про лікування коронавірусу чудо-ліками.
  8. Не панікуйте – так приймаються не зовсім раціональні рішення.
  9. Комп'ютерну томографію легень не варто робити з першого дня захворювання.
  10. Якщо у вас є супутні захворювання, контактуйте з вузьким фахівцем, який вас курирує.
  11. Прислухайтеся до порад лікарів.
  12. Постарайтеся зробити максимум, щоб не потрапити до лікарні – тому ще раз читайте пункт 11.
  13. Не здавайтеся і не падайте духом – хвороба йде від сильних.
  14. Пам'ятати про те, що супергерої зараз – це прості лікарі в білих халатах, а тепер ще й масках, спецкостюмах і окулярах.
  15. Перестаньте писати коментарі про те, що вірус це фейк.
  16. Сформуйте домашню аптечку, тому що хворому бігати по аптеках не комфортно.
  17. Ніхто не подбає про вас краще, ніж ви самі – перестаньте вести нездоровий спосіб життя (стоп сигарети, алкоголь, нездорова їжа).
  18. Залишайтеся людяними один до одного і підтримуйте тих, хто цього потребує.
  19. Ніяких ефективних противірусних ліків немає, тому не скуповуйте в аптеці "фуфломіцини" – це все одно не працює.
  20. Через 14 днів ви вже не будете заражати інших, тому повторний ПЛР-тест не потрібний.
  21. Якщо ви плануєте поїздку за кордон, візьміть з собою аптечку, там знайти ліки завжди важко.
  22. Збережіть ці рекомендації і відправте їх знайомим і родичам.

Нагадаємо, раніше головний санлікар Віктор Ляшко назвав умову для введення жорсткого карантину в Україні.

Також ми писали, що найбільша кількість випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу була зафіксована в Житомирській і Вінницькій областях, а також в Києві.

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лікування лікарі коронавірус COVID-19
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