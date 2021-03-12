Відомий лікар назвав 22 способи впоратися з COVID-19

Головне – заздалегідь знайти лікаря, який допоможе вам під час лікування

Львівський медик Тарас Жиравецький розповів, як потрібно діяти людям, які захворіли на COVID-19.

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Відповідний пост лікар опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Проста порада: знайдіть свого лікаря, який вас курируватиме в разі ковіду вдома, якщо ви його ще не шукали і якщо ви не хворіли, бо потім шукати буде складно", – зазначив він.

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Збивати температуру потрібно з першого дня захворювання. Вчасно зробіть тест – ПЛР або антиген на коронавірус. Це дасть можливість зрозуміти, що ви захворіли не на застуду – багато хто так думає в перші дні хвороби. Якщо COVID-19 підтвердився, попередьте про це всіх людей, з якими ви недавно контактували. Виходити з дому при ковіді не варто – холодне повітря шкідливе для легенів, можуть бути ускладнення. Припиніть займатися спортом мінімум на місяць. Дивіться позитивні фільми і читайте позитивні новини. Не поширюйте фейки про лікування коронавірусу чудо-ліками. Не панікуйте – так приймаються не зовсім раціональні рішення. Комп'ютерну томографію легень не варто робити з першого дня захворювання. Якщо у вас є супутні захворювання, контактуйте з вузьким фахівцем, який вас курирує. Прислухайтеся до порад лікарів. Постарайтеся зробити максимум, щоб не потрапити до лікарні – тому ще раз читайте пункт 11. Не здавайтеся і не падайте духом – хвороба йде від сильних. Пам'ятати про те, що супергерої зараз – це прості лікарі в білих халатах, а тепер ще й масках, спецкостюмах і окулярах. Перестаньте писати коментарі про те, що вірус це фейк. Сформуйте домашню аптечку, тому що хворому бігати по аптеках не комфортно. Ніхто не подбає про вас краще, ніж ви самі – перестаньте вести нездоровий спосіб життя (стоп сигарети, алкоголь, нездорова їжа). Залишайтеся людяними один до одного і підтримуйте тих, хто цього потребує. Ніяких ефективних противірусних ліків немає, тому не скуповуйте в аптеці "фуфломіцини" – це все одно не працює. Через 14 днів ви вже не будете заражати інших, тому повторний ПЛР-тест не потрібний. Якщо ви плануєте поїздку за кордон, візьміть з собою аптечку, там знайти ліки завжди важко. Збережіть ці рекомендації і відправте їх знайомим і родичам.

Нагадаємо, раніше головний санлікар Віктор Ляшко назвав умову для введення жорсткого карантину в Україні.

Також ми писали, що найбільша кількість випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу була зафіксована в Житомирській і Вінницькій областях, а також в Києві.

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