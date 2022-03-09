Як провести інтернет у бомбосховищі: у Киеві запустили спеціальну платформу

Для підключення інтернету потрібно залишити заявку

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві запустили платформу для підключення інтернету в укриттях Києва. Про це повідомив заступник мера Києва Петро Оленич у своєму Telegram-каналі.

Заявку можна залишити за спеціальним посиланням.

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"Якщо у вашому укритті немає доступу до мережі інтернет, залишайте заявку. Ми зв'яжемося з вами та повідомимо про наступні кроки. Запрошую провайдерів приєднуватись до проєкту та дякую тим, хто вже з нами", — написав Оленич.

Гуманітарна ситуація

Раніше повідомлялося, що у додатку "Київ Цифровий" з'явилася картка автоматів із безплатною питною водою та бюветами.

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