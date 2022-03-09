Як провести інтернет у бомбосховищі: у Киеві запустили спеціальну платформу

У Києві запустили платформу для підключення інтернету в укриттях Києва. Про це повідомив заступник мера Києва Петро Оленич у своєму Telegram-каналі.
Заявку можна залишити за спеціальним посиланням.
"Якщо у вашому укритті немає доступу до мережі інтернет, залишайте заявку. Ми зв'яжемося з вами та повідомимо про наступні кроки. Запрошую провайдерів приєднуватись до проєкту та дякую тим, хто вже з нами", — написав Оленич.
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