У Києві з'явилася мапа джерел питної води

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У додатку "Київ Цифровий" з'явилася картка автоматів із безкоштовною питною водою та бюветами. Про це повідомив заступник мера Києва Петро Оленич у своєму Telegram-каналі.
Також мапа доступна за посиланням.
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Ситуація у Києві
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- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українська ППО о 20:30 7 березня збила над Києвом ворожий літак.
- Для дітей, що рятуються від бомбардування, у київському метро почали крутити мультики. Проєктор встановили на станції метро "Дорогожичі".
- Також мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що київський метрополітен припиняє перевезення громадян та повністю переходить у режим бомбосховищ.
- Під Києвом продовжуються запеклі бої. З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь. Мер Києва Віталій Кличко 7 березня наголосив, що окупанти цілеспрямовано вбивають мирних мешканців.