Як українцям з окупованих територій вакцинуватися проти COVID-19? Розповідаємо

Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, а також Криму, можуть вакцинуватися проти COVID-19 на підконтрольних Україні територіях.
Про це нагадали у пресслужбі МОЗ.
Де зробити щеплення
Вакцинуватися можна у будь-якому пункті щеплення та центрі масової вакцинації.
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Отримати щеплення можна у пунктах та центрах вакцинації, розташованих у пунктах в’їзду-виїзду через лінію розмежування у Донецькій і Луганській областях та через адмінкордон у Херсонській області або неподалік від них. Їхній перелік можна знайти за посиланням.
Як записатися на щеплення
Запис до таких пунктів відбувається:
- або через контакт-центр МОЗ з питань COVID-19 – 0 800 60 20 19. Оператору необхідно повідомити, з якого ви населеного пункту (уточнивши, що наразі він є тимчасово окупованим), вказати дані та вибрати зручний час і місце проведення щеплення;
- або за допомогою чату на сайті МОЗ.
Що робити, якщо відмовили у вакцинації
Якщо жителям окупованих територій відмовили у проведенні вакцинації проти COVID-19, потрібно звернутися зі скаргою до департаменту охорони здоров'я регіону або до контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 за телефоном 0 800 60 20 19.
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