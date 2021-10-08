Які вакцини від COVID-19 можна комбінувати? Відповідь МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я розкрили деталі. Як виявилося, препарати можна поєднувати

Вакцинація від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які вакцини від коронавірусу можна комбінувати між собою.

Відповідну інформацію оприлюднили на сторінці у Facebook МОЗ.

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Які вакцини можна комбінувати?

Перша доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), друга доза – Comirnaty або Moderna – через 12 тижнів

Перша доза Comirnaty або Moderna, друга доза – Moderna або Comirnaty – через 28 днів.

У МОЗ рекомендують робити COVID-щеплення одним препаратом

Як розповіли в Міністерстві, все ж таки краще і першу, і другу дозу COVID-щеплення робити одним препаратом. Але якщо це неможливо, то можна комбінувати вакцини.

Вакцини AstraZeneca різних виробників мають однаковий склад

У МОЗ зазначили, що вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад і технологію виробництва, тому вони є взаємозамінними.

Які вакцини можна комбінувати. Фото: МОЗ

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Відмова від вакцинації

Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не вакцинуються проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Хто в зоні ризику COVID-19?

За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, COVID-19 найбільш небезпечний для людей старших за 60 років, з хронічними захворюваннями й тих, хто часто контактує з людьми (державні службовці, вчителі, соцпрацівники та інші). У МОЗ додають, що вакцинація від коронавірусу — це єдиний шанс вберегти себе від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті.

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