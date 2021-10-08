Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Новини України

Які вакцини від COVID-19 можна комбінувати? Відповідь МОЗ

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
8 жовтня, 15:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Міністерстві охорони здоров'я розкрили деталі. Як виявилося, препарати можна поєднувати
Вакцинація від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"
Вакцинація від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які вакцини від коронавірусу можна комбінувати між собою.

Відповідну інформацію оприлюднили на сторінці у Facebook МОЗ.

Реклама

Які вакцини можна комбінувати?

  • Перша доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), друга доза – Comirnaty або Moderna – через 12 тижнів
  • Перша доза Comirnaty або Moderna, друга доза – Moderna або Comirnaty – через 28 днів.

У МОЗ рекомендують робити COVID-щеплення одним препаратом

Як розповіли в Міністерстві, все ж таки краще і першу, і другу дозу COVID-щеплення робити одним препаратом. Але якщо це неможливо, то можна комбінувати вакцини.

Вакцини AstraZeneca різних виробників мають однаковий склад

У МОЗ зазначили, що вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад і технологію виробництва, тому вони є взаємозамінними.

Які вакцини можна комбінувати. Фото: МОЗ
Які вакцини можна комбінувати. Фото: МОЗ

Реклама

Відмова від вакцинації

Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не вакцинуються проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Хто в зоні ризику COVID-19?

За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, COVID-19 найбільш небезпечний для людей старших за 60 років, з хронічними захворюваннями й тих, хто часто контактує з людьми (державні службовці, вчителі, соцпрацівники та інші). У МОЗ додають, що вакцинація від коронавірусу — це єдиний шанс вберегти себе від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Обери професію мрії
Зализилося до початку уроку
Зірки-вчителі дадуть онлайн урок для школярів
Дізнатись більше
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

78 592

захворіло за тиждень в Україні

+41%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти