Кожен росіянин знає про блокаду Ленінграда. Зараз це відбувається в Маріуполі – Блінкен

Історія повторюється, але тепер Росія чинить злочин по відношенню до українців

Ентоні Блінкен розкритикував блокаду Маріуполя. / Фото: Колаж: Сьогодні

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував російську владу, яка змушує українські міста помирати з голоду. Він порівняв ситуацію в Маріуполі з блокадою Ленінграда (сучасний Санкт-Петербург) 80 років тому.

Про це Блінкен написав у своєму Twitter.

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Він зазначив, що історія повторююється. Але якщо раніше від таких жорстоких дій страждали самі росіяни, то тепер вони обернули аналогічну ситуацію проти українців.

"Кожен росіянин вивчав історію блокади Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста", – написав держсекретар.

Фото: Ентоні Блінкен/Twitter

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Як відомо, блокада Ленінграда тривала 872 дні – 8 вересня 1941 року по 27 января 1944 року.

Ситуація в Маріуполі

З 1 березня 2022 року російські війська блокують виїзди з міста. При цьому вони продовжують обстрілювати місто, вбиваючи мирних мешканців та знищуючи їхні будинки.

Через постійні обстріли в Маріуполі вже кілька днів немає ні електрики, ні води, ні газу, ні опалення. Мобільного зв'язку також немає.

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Люди збирають дощову воду для пиття, їсти готують на вогнищі на вулиці, а загиблих сусідів ховають просто у дворах. Тих, кого нікому поховати, лежать на вулицях, доки комунальники не заберуть тіла і не поховають у братських могилах.

Величезна кількість будинків зруйнована, а люди знаходять притулок у бомбосховищах та церквах, але ворог обстрілює і релігійні споруди.

Ввечері 9 березня місцева влада повідомила, що в Маріуполі за час війни вже загинули 1300 мирних людей. Згодом російська авіація скинула бомби на пологовий будинок та дитячу лікарню.

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