Кіпр пом'якшує правила в'їзду для українців, але не для всіх

Вже з 1 липня Кіпр пом'якшує правила в'їзду для вакцинованих від COVID-19 туристів з України, незалежно від їх громадянства.
Про це повідомляє посольство Кіпру в Україні.
Тепер громадянам не потрібно буде в обов'язковому порядку робити лабораторний тест і проходити самоізоляцію при дотриманні деяких умов:
- є дійсний сертифікат про вакцинацію, виданий в Україні;
- зроблене щеплення однією з вакцин, затвердженою Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або вакциною Sputnik V, або Sinopharm (BBIBP COVID-19) станом на 21 травня, і завершили схему вакцинації.
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До речі, вакциновані в країні свого громадянства іноземці, які слідують з України, можуть мати неукраїнський сертифікат про щеплення, а препарат Супутник V в Україні не застосовують, тому може бути вказаний в українській довідці про щеплення.
Тим часом Україна посилює правила в'їзду через дельта-штам коронавірус.
Також ми писали про те, що Україна і Грузія взаємно визнають документи про вакцинацію громадян від COVID-19, що звільнить імунізованих українських мандрівників від необхідності оформляти міжнародний зразок.
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