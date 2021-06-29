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Кіпр пом'якшує правила в'їзду для українців, але не для всіх

29 червня 2021 11:47

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Тепер з 1 липня громадянам не потрібно буде робити лабораторний тест на коронавірус і проходити самоізоляцію

Вже з 1 липня Кіпр пом'якшує правила в'їзду для вакцинованих від COVID-19 туристів з України, незалежно від їх громадянства.

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Про це повідомляє посольство Кіпру в Україні.

Тепер громадянам не потрібно буде в обов'язковому порядку робити лабораторний тест і проходити самоізоляцію при дотриманні деяких умов:

  • є дійсний сертифікат про вакцинацію, виданий в Україні;
  • зроблене щеплення однією з вакцин, затвердженою Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або вакциною Sputnik V, або Sinopharm (BBIBP COVID-19) станом на 21 травня, і завершили схему вакцинації.

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До речі, вакциновані в країні свого громадянства іноземці, які слідують з України, можуть мати неукраїнський сертифікат про щеплення, а препарат Супутник V в Україні не застосовують, тому може бути вказаний в українській довідці про щеплення.

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Тим часом Україна посилює правила в'їзду через дельта-штам коронавірус.

Також ми писали про те, що Україна і Грузія взаємно визнають документи про вакцинацію громадян від COVID-19, що звільнить імунізованих українських мандрівників від необхідності оформляти міжнародний зразок.

Також дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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