Китай передумав допомагати Україні: санкцій проти Путіна не буде

Хуа Чуньїн зазначила, що Китай завжди виступав проти односторонніх санкцій

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Китай відкинув односторонні санкції щодо Російської Федерації через ситуацію в Україні.

Про це заявила офіційна представниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн, повідомляє CGTN.

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Позиція Китаю

За її словами, розв'язати ситуацію потрібно шляхом "діалогу та консультацій".

"Санкції ніколи не були ефективним способом розв'язання проблем, і Китай завжди виступав проти односторонніх санкцій", – сказала вона.

/ Фото: РБК

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван І у своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції зазначив, що Китай підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

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"Суверенітет, незалежність та територіальна цілісність кожної країни мають бути захищені, тому що це основна норма міжнародних відносин. Україна – не виняток", – сказав він.

Очевидно, Китай підтримає Україну на тлі загрози з боку Росії лише словесно.

Що сталося