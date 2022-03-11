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Китай вперше назвав "спецоперацію" в Україні війною і відмовив Росії у постачанні авіазапчастин

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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11 березня, 13:21
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Постачання до Росії скорочують і найбільші китайські виробники смартфонів
Глава МЗС КНР Ван І сподівається, що війна припиниться якнайшвидше. Фото: колаж "Сьогодні"
Глава МЗС КНР Ван І сподівається, що війна припиниться якнайшвидше. Фото: колаж "Сьогодні"

Китай вперше офіційно визнав той факт, що в Україні йде війна. Про це повідомляє Reuters із посиланням на державну телекомпанію Китаю CCTV.

Зазначається, що про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І під час відеоконференції зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном.

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"Ми сподіваємося, що бойові дії та війна припиняться якнайшвидше", – сказав глава МЗС КНР.

Ван І також закликав усі сторони вжити додаткових заходів для запобігання ескалації в Україні.

Також стало відомо, що Китай відмовився постачати запчастини для літаків до Росії на тлі припинення постачання Boeing та Airbus компонентів. Про це повідомив начальник Управління льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерій Кудінов.

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"Наскільки я знаю... Китай відмовився", – сказав Кудінов, додавши, що пошуки будуть продовжені через інші країни, можливо, через Туреччину чи Індію.

У той же час найбільші китайські виробники смартфонів скорочують постачання до Росії через падіння курсу рубля та санкції Заходу. Найбільш істотно скоротили постачання Xiaomi, Oppo та Huawei.

Як пише газета Financial Times, обсяг постачання цих компаній знизився, як мінімум наполовину з початку вторгнення Росії в Україну. Перед китайських компаній припадає близько 60% російського ринку смартфонів.

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9 березня китайське товариство Червоного хреста направило в Україну першу партію гуманітарної допомоги. Пекін передав Києву продукти харчування та предмети першої потреби на загальну суму близько 800 тисяч доларів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Китай є найбільшим постачальником в Росію електроніки з огляду на третину свого напівпровідникового імпорту і більше половини – комп'ютерів та смартфонів. При цьому Пекін виступив проти дедалі серйозніших санкцій, які США вчинили щодо Росії у відповідь її вторгнення в Україну.

Також ми інформували, що Китай відкинув односторонні санкції щодо Російської Федерації через ситуацію в Україні.

Зазначимо, що Китай раніше демонстрував нейтралітет у питанні війни в Україні , однак у його діях можна було помітити підтримку Росії . Зокрема, для 1,4 мільярда жителів Китаю місцеві ЗМІ подавали вторгнення Росії в Україну як "спеціальну військову операцію".

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