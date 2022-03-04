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Кількість охочих виїхати з України через війну зменшилася — Держприкордонслужба

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Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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4 березня, 10:30
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Деякі люди, навпаки, повертаються до України після тривалого перебування за кордоном
Кількість охочих виїхати з країни останніми днями зменшилась/Фото: колаж: "Сьогодні"
Кількість охочих виїхати з країни останніми днями зменшилась/Фото: колаж: "Сьогодні"

На західній ділянці кордону України за останні дві доби поступово зменшується потік охочих виїхати.

Про це "Сьогодні" повідомили у Держприкордонслужбі.

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Деталі

"Кількість охочих перетнути кордон залишається високою. Наприклад, до 24 лютого середньодобовий потік громадян становив близько 50 тисяч осіб. Після початку повномасштабної війни Росії проти України цей потік почав різко збільшуватися і досяг 120 тис. громадян на добу. Як на виїзд, так і на в'їзд. Більше, звичайно, на виїзд з України. Останні два дні ми спостерігаємо поступове зниження, але все одно він становить близько 93 тис. – 94 тис. осіб на добу. Черги стають меншими, людям стає легше перетинати кордон", — розповів нам речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

При цьому він уточнив, що така ситуація стосується всіх західних пунктів пропуску. Також, як зазначили українські прикордонники, після відкритого вторгнення Росії до України лише через одні тільки пункти пропуску у Львівській області в Україну повернулися 50 тис. наших громадян. 40 тис. із них – чоловіки віком від 18 до 60 років.

"Все більше і більше зустрічати "визволителів", але не квітами", — констатують прикордонники.

І, резюмуючи, прикордонники повідомили, що кількість чоловіків, що повертаються до України, в середньодобовому порівнянні зростає. Наприклад, минулої доби повернулося на 2 тис. більше громадян, ніж позавчора. Також прикордонники назвали країни, куди масово виїжджають українці, – це Молдова та Польща.

Початок війни

Зранку 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" на території України. Після цього у різних містах України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада припустилася великої помилки, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ уже знищені. Збройні сили України тримають ситуацію під контролем. Народ України не віддасть жодного міліметра своєї землі окупантам. Ворог буде покараний за свої злочини.

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