Количество желающих выехать из Украины из-за войны уменьшилось — Госпогранслужба

Некоторые люди, наоборот, возвращаются в Украину после длительного пребывания за границей

Количество желающих уехать из страны в последние дни уменьшилось/Фото: коллаж: "Сегодня"

На западном участке границы Украины за последние двое суток постепенно уменьшается поток желающих выехать.

Об этом "Сегодня" сообщили в Госпогранслужбе.

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"Число желающих пересечь границу остается высоким. Например, до 24 февраля среднесуточный поток граждан составлял около 50 тысяч человек. После начала полномасштабной войны России против Украины этот поток начал резко увеличиваться и достиг 120 тыс. граждан в сутки. Как на выезд, так и на въезд. Больше, конечно, на выезд из Украины. Последние два дня мы наблюдаем постепенное снижение, но все равно он составляет около 93 тыс. – 94 тыс. чел. в сутки. Очереди становятся меньше, людям становится легче пересекать границу", — рассказал нам пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

При этом он уточнил, что такая ситуация касается всех западных пунктов пропуска. Также, как отметили украинские пограничники, после открытого вторжения России в Украину, лишь через одни только пункты пропуска во Львовской области в Украину вернулись 50 тыс. наших граждан. 40 тыс. из них – мужчины возрастом от 18 до 60 лет.

"Все больше и больше встречать "освободителей", но не цветами", — констатируют пограничники.

И, резюмируя, пограничники сообщили, что число возвращающихся в Украину мужчин в среднесуточном сравнении растет. Например, за минувшие сутки вернулось на 2 тыс. больше граждан, чем позавчера. Также пограничники назвали страны, куда массово выезжают украинцы, – это Молдова и Польша.

Начало войны

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже уничтожены. Вооруженные силы Украины держат ситуацию под контролем. Народ Украины не отдаст ни пяди своей земли оккупантам. Враг понесет наказание за содеянное.

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