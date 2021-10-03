Коронавірус, підсумки тижня. Лікарні повні антивакцинаторів, а області готуються до "помаранчевої зони"

За останні сім днів рівень захворюваності на ковід збільшився, у багатьох хвороба проходить важко

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні росте кількість хворих на COVID-19, а разом з ним і кількість госпіталізацій. У деяких лікарнях вже не вистачає ліжок, тим часом п'ять областей можуть опинитися у "помаранчевій зоні" карантину.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, як змінилася ситуація з ковідом за тиждень.

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Рівень захворюваності

За минулий тиждень, з 27 вересня по 3 жовтня, в Україні зафіксували 62 792 нових випадків зараження коронавірусом. Це на третину більше, ніж тижнем раніше – тоді за сім днів показник був 41 751.

Джерело: МОЗ

При цьому за весь час пандемії COVID-19 захворіли вже 2 455 189 людей.

Вакцинація

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З початку прищеплювальної кампанії вакцинували 7 173 270 українців, з них отримали одну дозу – 7 173 268 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози – 5 755 315 людей.

Джерело: МОЗ

Усього медики зробили 12 928 583 щеплення.

Важких випадків стало більше

Разом з ростом захворюваності зростає і кількість госпіталізацій. У чотирьох містах – Харкові, Одесі, Дніпрі та Івано-Франківську – місцева влада вже заявляла про тривожну ситуацію в лікарнях.

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Так, в Івано-Франківську готуються відкривати додаткові відділення для пацієнтів з ковідом. Поки заповненість лікарень – 70%, але наплив пацієнтів стрімко зростає.

Тим часом в одеських опорних лікарнях ще тиждень тому закінчилися місця у реанімації для хворих на COVID-19. У місті та області всього 4 ковідних стаціонари. За словами медиків, за вересень рівень госпіталізації в Одеській області зріс у 4 рази.

У Дніпрі в лікарні Мечникова реанімація зараз заповнена важкими пацієнтами з коронавірусом. У медзакладі вже перекрили роботу старого корпусу – там будуть приймати тільки пацієнтів з ковідом.

При цьому в Івано-Франківську і Дніпрі підкреслювали, що практично всі важкі хворі, які надходили в лікарню, – противники вакцинації або ж ті, хто просто ще не отримав щеплення.

Карантин в Україні

Поки всі області знаходяться у "жовтій зоні" карантину, проте п'ять областей і Київ можуть перейти до "помаранчевої зони". Показники там вище норми.

Ситуація в областях:

Запорізька – перевищено рівень госпіталізацій і динаміка рівня госпіталізацій;

Рівненська – динаміка рівня госпіталізацій;

Сумська – коефіцієнт виявлення випадків ковіду;

Харківська – коефіцієнт виявлення випадків ковіду, рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем;

Чернівецька – рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем.

Глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що столиця може поповнити список "помаранчевих", проте це станеться не найближчим часом.