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Коронавірус в Україні: онлайн-брифінг МОЗ

22 січня, 09:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В Україні продовжує збільшуватися кількість видужалих від COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні.

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Як стало відомо, станом на ранок 22 січня в Україні підтвердили 5348 нових випадків зараження коронавірусом (1 182 969 з початку епідемії). За четвер померли 163 українця (21 662 з початку епідемії), а одужали 14 239 осіб (928 969 з початку епідемії).

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Зазначимо, що за минулий тиждень виявлено 45 656 нових випадків зараження коронавірусом, померли 1035 українців, одужали 74 362 особи. Отже, кількість видужалих від коронавірусу на 28 656 перевищує кількість хворих. Читайте детальніше, якою була ситуація з коронавірусом минулого тижня.

Тим часом в Україні чекають на початок вакцинації вже в лютому. Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна може одночасно отримати вакцини від COVID трьох різних виробників – це будуть препарати з підтвердженим відсотком ефективності. Держава, як і обіцяла, візьме на себе витрати на вакцинацію близько 20 мільйонів українців, решта ж, швидше за все, вже в другому півріччі цього року зможуть зробити щеплення за гроші. Стала відома вартість платної вакцинації від COVID-19.

Відео: Сьогодні
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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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епідемія коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

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