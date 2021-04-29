Русский
$ 27,79
33,53
  1. Новини України

В Україні виявили понад 11 тисяч нових випадків COVID-19

29 квітня, 08:02

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Коронавірус продовжує поширюватися країною, однак кількість видужалих за добу збільшилася – свіжі дані

В Україні за останню добу виявили 11 627 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 2037 випадків більше, ніж за попередню добу.

Реклама

Про це повідомили на сайті РНБО.

Всього інфекцію підтвердили у 2 059 465 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 387 українців (всього – 43 779). Вилікувати вдалося 1 635 333 інфікованих (18 442 – за останню добу).

В тренді
ДПА для випускників скасували – закон набув чинності. Що тепер?

Реклама

Нагадаємо, в Києві покращилася ситуація з коронавірусом, тому з 1 травня в столиці пом'якшують карантинні обмеження. Роботу відновлює весь громадський транспорт, а також кафе і ресторани.

Про особливості карантинного Великодня в Україні – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин, читайте в матеріалі сайту "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено (оновлено)Україна
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)
Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин (оновлено)Україна
Забули взяти на прогулянку: у Запоріжжі дитина випала з другого поверху дитсадка (оновлено)
Забули взяти на прогулянку: у Запоріжжі дитина випала з другого поверху дитсадка (оновлено)Запоріжжя
Українці скинули валюту: що буде з доларом до травневих свят
Українці скинули валюту: що буде з доларом до травневих святФінанси
Загроза минула: дефіцит автогазу і дизеля в Україні відміняється
Загроза минула: дефіцит автогазу і дизеля в Україні відміняєтьсяАвто
На Донбасі підірвався автомобіль, у ЗСУ серйозні втрати
На Донбасі підірвався автомобіль, у ЗСУ серйозні втратиДонбас

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти