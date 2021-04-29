В Україні виявили понад 11 тисяч нових випадків COVID-19

Коронавірус продовжує поширюватися країною, однак кількість видужалих за добу збільшилася – свіжі дані

В Україні за останню добу виявили 11 627 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 2037 випадків більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомили на сайті РНБО.

Всього інфекцію підтвердили у 2 059 465 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 387 українців (всього – 43 779). Вилікувати вдалося 1 635 333 інфікованих (18 442 – за останню добу).

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Нагадаємо, в Києві покращилася ситуація з коронавірусом, тому з 1 травня в столиці пом'якшують карантинні обмеження. Роботу відновлює весь громадський транспорт, а також кафе і ресторани.

Про особливості карантинного Великодня в Україні – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин, читайте в матеріалі сайту "Сьогодні".

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