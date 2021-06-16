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Коронавірус в Україні. За добу заразилися 1045 людей

16 червня 2021 8:10

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У МОЗ опублікували нові дані по коронавірусу за останню добу – померли майже 80 людей

В Україні за минулу добу, 15 червня, зафіксували 1045 нових випадків коронавірусної інфекції. Це на 31 більше, ніж добою раніше.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

З початку епідемії ковід підтвердили у 2 226 037 людей. У вівторок від хвороби померли 78 українців (усього – 51 847). Усього одужали 2 140 978 людей.

/ Фото: Минздрав

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Нагадаємо, в Україні більше жодна область не входить в "червону", "помаранчеву" або "жовту зони". Країна перейшла на мінімальні карантинні обмеження, які запровадив уряд.

Крім того, "Сьогодні" зробили тест, наскільки добре Ви знаєте, які карантинні обмеження діють цього літа.

Також дивіться у нашому сюжеті, як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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