Коронавірус в Україні. За добу заразилися 1045 людей

В Україні за минулу добу, 15 червня, зафіксували 1045 нових випадків коронавірусної інфекції. Це на 31 більше, ніж добою раніше.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
З початку епідемії ковід підтвердили у 2 226 037 людей. У вівторок від хвороби померли 78 українців (усього – 51 847). Усього одужали 2 140 978 людей.
/ Фото: Минздрав
Нагадаємо, в Україні більше жодна область не входить в "червону", "помаранчеву" або "жовту зони". Країна перейшла на мінімальні карантинні обмеження, які запровадив уряд.
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