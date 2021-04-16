Коронавірус. В Україні за добу виявили більше 17 тисяч нових випадків

В Україні за останню добу виявили 17 479 нових випадків інфікування коронавірусом. Порівняно з учора, 15 квітня, це число зросло більше, ніж на тисячу.
Про це повідомили на сайті РНБО.
Всього інфекцію підтвердили у 1 921 244 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 438 українців (всього – 39 096). Вилікувати вдалося 1 465 820 інфікованих (12 054 – за останню добу).
Нагадаємо, в Україні реанімації переповнені в 113 містах. Місця для хворих на COVID-19 закінчуються. Вже у сотні лікарень забиті реанімації, а додавати ліжка більше не можна – Україна досягла межі.
Україна дедалі стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".
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