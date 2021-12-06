Локдауну не буде? В Україні "червоних" зон поменшає

В Україні дев'ять областей з "червоної" зони карантину невдовзі можуть перейти у "жовту". Державна комісія з питань ТЕБ та НС найближчим часом ухвалить рішення про зниження рівня епідемічної небезпеки.
Про це йдеться на "Урядовому порталі".
"Червоних" зон в Україні може поменшати
"Найближчим часом Державна комісія ТЕБ та НС розгляне питання про виведення дев'яти регіонів з "червоної" у "жовту" зону епідемічної небезпеки", – повідомили у відомстві.
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В Україні посилили карантин для невакцинованих
З 6 грудня в Україні починають діяти нові карантинні правила. Відсьогодні змінюються умови роботи та відвідування громадських закладів, а також строк дії сертифікатів про вакцинацію.
Працювати можуть лише ті громадські заклади, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.
Відвідувати такі заклади дозволяється лише людям, які також отримали принаймні одну дозу вакцини. Окрім документа про вакцинацію, для відвідування закладу підійде і чинний негативний тест або сертифікат про одужання.
Що змінилося: раніше заклади мали змогу обирати формат роботи: не перевіряти COVID-документи, але дотримуватись обмежень "жовтого рівня" або перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм. З 6 грудня така опція не передбачена: всі заклади мають перевіряти наявність COVID-документів як у співробітників, так і у відвідувачів.
Отже, нові обмеження торкнулися переважно невакцинованих українців.
Різниця між карантином у "червоній" та "жовтій" зоні
Основна відмінність полягає у використанні документів про отримання щеплення.
Якщо за "жовтого рівня" епіднебезпеки можна використовувати документ про отримання однієї дози вакцини ("жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063-О), то за "червоного" – лише документ про отримання повного курсу вакцинації ("зелений" COVID-сертифікат, міжнародне свідоцтво про вакцинацію).
Спільне: негативний тест чи сертифікат про одужання дозволяється використовувати на обох рівнях епіднебезпеки.
"Жовтий" сертифікат змінить строк дії
Важливо, що з 6 грудня строк чинності "жовтого" COVID-сертифіката буде зменшений до 30 днів. Раніше він становив 120 днів.
Це означає, що на 31-й день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 не буде дійсним (валідним).
Як уникнути нових обмежень
У МОЗ радять усім, хто отримав першу дозу щеплення більш ніж 30 днів тому, зробити друге щеплення у найближчі вихідні. Адже "прострочені" ковід-сертифікати з понеділка не будуть дійсні.
Зробити другу дозу впродовж 30 днів та отримати "зелений" COVID-сертифікат можна усіма вакцинами, які є в Україні.