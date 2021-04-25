Вакцина AstraZeneca взаємозамінна? Чим робитимуть щеплення українцям від коронавірусу

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що незважаючи на зупинку поставок індійської вакцини компанії AstraZeneca, українці отримую другу дозу препарату, але вже корейського виробництва.
Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".
"Вакцина AstraZeneca, виготовла на індійському, на корейському чи на європейському майданчиках – це один і той же продукт, але з різними назвами. Ця вакцина взаємозамінна. Саме тому без різниці, як їх комбінувати: яку вводити як першу дозу, яку – як другу, або вакцинувати однією і тією ж самою. Невзаємозамінні вацини – це, наприклад, Pfizer з Covishield, Sinovac з AstraZeneca", – розповів представник Міністерства охорони здоров'я.
У той же час, друга партія індійського препарату "швидше за все буде". Оскільки Україна повинна отримати за контрактом два мільйони доз Covishield, але поки що отримала лише 500 тисяч. У МОЗ очікують, що поставки відновляться протягом квітня-травня.
Нагадаємо, що вакцинація препаратом AstraZeneca-SKBio корейського виробництва в більшості регіонів розпочнеться 28 квітня.
Раніше ми повідомляли, що за останню добу, 24 квітня, в Україні щеплення проти COVID-19 отримала 4531 людина, що на 9808 щеплень менше, ніж добою раніше.
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