МОЗ виступає проти скасування січневого локдауну – Степанов

На даний момент понад 23 тисячі осіб перебувають у лікарнях, 10% – це важкі хворі

Міністерство охорони здоров'я виступає проти скасування січневого локдауну.

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Про це на щоденному брифінгу про ситуацію з коронавірусом заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми проти перенесення карантину або його скасування", – сказав він.

Міністр нагадав, що в Україні на сьогодні – в святковий період – фіксується 5-7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом, щодня від COVID-19 вмирає близько 200 осіб. На даний момент понад 23 тисячі осіб перебувають у лікарнях, 10% – це важкі хворі.

Раніше сайт "Сьогодні" з посиланням на джерело в Офісі президента повідомив, що рішення Кабінету міністрів про введення жорсткого карантину в період з 8 по 24 січня ніхто не скасовував.

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Тим часом в ЗМІ з'явилася інформація, що умови "зимового" карантину Кабмін може переглянути 7 січня.

Відео: Сьогодні

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