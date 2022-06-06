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Митрополит УПЦ МП пояснив, що буде патріарху Кирилу за благословення для вбивць українців

Павло Заяць Павло Заяць
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6 червня, 13:56
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Митрополит Лонгин викрив голову РПЦ у безбожності і нагадав про смерті мирних людей
Митрополит Лонгін засудив заяви патріарха Кирила щодо війни в Україні
Митрополит Лонгін засудив заяви патріарха Кирила щодо війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Лонгин заявив, що патріарх Російської православної церкви Кирило має нести відповідальність за виправдання агресії РФ та за вбивства українців.

Відео із проповіддю Лонгина оприлюднив Youtube-канал "Православна Буковина".

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"Хочу "подякувати" від щирого серця патріарху Московському і всієї Русі Кирилу. Ваша святість, дякуємо за ваше благословення. За те, що гинуть люди і проливається кров. За те, що ви бомбили наші монастирі, наші церкви, за те, що ви вбиваєте наших ченців, наших священиків. Дякуємо, ваша святість, за велике і величне ваше благословення на кровопролиття. Це безбожжя", – заявив митрополит.

Як наголосив Лонгин, "хтось відповідатиме за пролиту кров, за материнські сльози, за дітей, які залишилися сиротами".

"Ви відповідатимете – ті, які благословляють війну, кровопролиття. Зрозумійте правильно – ви відповісте перед богом, не перед людьми, за кожну сльозинку материнську. За кожну свіжу могилку ви відповісте перед богом. Це так не прощається. Ви поранили весь український православний світ. Ви поранили нас, ви завдали нам великого болю. Не шукайте правди та виправдань собі", – звернувся він до голови РПЦ.

Зазначимо, що митрополит Лонгин є настоятелем Вознесенського Банченського монастиря УПЦ МП у Чернівецькій області. Лонгин у 2008 році був удостоєний звання Героя України за опіку над сиротами з відхиленнями у розвитку.

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Митрополита Лонгіна у 2018 році запрошували на об'єднавчий собор, де було створено Православну церкву України, проте тоді він у різкій формі відхилив запрошення та підтримав офіційну позицію РПЦ.

Кирило стверджує, що РФ не нападала на Україну

Глава РПЦ патріарх Кирило відомий своїми заявами, що Росія не нападає на Україну, а лише захищається.

"Ми ні з ким не хочемо воювати. Росія ніколи ні на кого не нападала. Це дивно, коли велика і могутня країна ніколи і ні на кого не нападала. Вона тільки захищала свої рубежі. Дай Боже, щоб і до кінця століття країна наша була такою: сильною, могутньою і одночасно любимою богом", – заявляв він.

Собор УПЦ МП заявив про незгоду з Кирилом

Собор УПЦ МП 27 травня засудив війну в Україні та звернувся до влади з проханням "продовжувати переговорний процес і пошук сильного і розумного слова, яке змогло б зупинити кровопролиття".

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Учасниками собору було висловлено незгоду з позицією Московського патріарха Кирила щодо війни в Україні.

Собор прийняв відповідні доповнення та зміни до статуту про управління УПЦ, які мають свідчити "про повну самостійність та незалежність Української православної церкви".

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