Багато хворих, але "помаранчевих" зон поменшало: розповідаємо все про COVID-ситуацію в Україні

За весь час пандемії в Україні:

м. Київ – 1438 випадків;

Вінницька область – 860 випадків;

Волинська область – 589 випадків;

Дніпропетровська область – 1022 випадки;

Донецька область – 970 випадків;

Житомирська область – 446 випадків;

Закарпатська область – 498 випадків;

Запорізька область – 1075 випадків;

Івано-Франківська область – 313 випадків;

Київська область – 714 випадків;

Кіровоградська область – 182 випадки;

Луганська область – 182 випадки;

Львівська область – 850 випадків;

Миколаївська область – 475 випадків;

Одеська область – 832 випадки;

Полтавська область – 953 випадки;

Рівненська область – 611 випадків;

Сумська область – 688 випадків;

Тернопільська область – 363 випадки;

Харківська область – 590 випадків;

Херсонська область – 289 випадків;

Хмельницька область – 681 випадок;

Черкаська область – 548 випадків;

Чернівецька область – 261 випадок;

Чернігівська область – 506 випадків.

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Станом на 26 листопада в Україні розширилася "жовта" карантинна зона. Туди перейшла Чернівецька та Тернопільська області.

У додатку "Дія" з'явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат із ПЛР-тесту. Документ діє 72 години з моменту здачі аналізу.

У меню COVID-сертифікатів "Дія" пропонує згенерувати один із трьох типів сертифікатів: вакцинацію, одужання або негативний ПЛР-тест.

Що відомо про COVID-сертифікат з ПЛР-тесту

З 1 листопада запустили в "Дії" бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів.

Сертифікат діє 72 години з моменту здачі аналізу.

Як генерується сертифікат

Згенерувати його можна так само, як COVID-сертифікат про вакцинацію.

Після оновлення програми у PlayMarket, AppStore або AppGallery у "Дії" потрібно натиснути "Послуги", обрати "COVID-сертифікати" та натиснути "Сгенерувати сертифікат".

Далі слід дати згоду на отримання даних із Електронної системи охорони здоров'я у "Дії". Дані автоматично підтягнуться. Сертифікат з'явиться поруч із іншими цифровими документами у програмі. Процес займає кілька хвилин.

До речі, зараз у "Дії" також є: міжнародний, "жовтий" і "зелений" внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. Жовтий сертифікат можна отримати після однієї вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та зелений діють 365 днів.

Кабмін посилює карантин у "жовтій" зоні

Кабінет міністрів України запроваджує нові правила для областей, що перебувають у "жовтій зоні" карантину.

Які правила запровадять:

Бізнес та громадські установи зможуть працювати лише за вакцинації хоча б однією дозою всього персоналу (або за наявності сертифікату чи одужання). Це стосується й відвідувачів.

Жовтий сертифікат діятиме 30 днів замість 120 днів.

Сертифікати тепер зчитуватимуть через програму "Дія", а не лише перевірятимуть візуальну наявність.

Штраф за неналежну перевірку становитиме від 34 до 170 тисяч грн.

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В Україні змінили строк дії "жовтого" COVID-сертифікату

Бізнеси та громадські заклади зможуть працювати лише за умови вакцинації однією дозою всього персоналу (або за наявності сертифікату чи сертифікату одужання). Те ж саме стосується відвідувачів. Про це на засіданні Кабміну сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Також змінено термін дії "жовтого" сертифікату. "Жовтий" підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він буде становити 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Окремо зазначу, що представники закладів повинні не просто запитувати про наявність сертифікату чи перевіряти їхню візуальну наявність на вході до закладу, а повинні зчитувати смартфоном QR-код COVID-сертифікату", – сказав Ляшко.

Для зчитування не потрібно додаткових додатків чи засобів. Достатньо своїм додатком "Дія" зчитати код.

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