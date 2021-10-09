Мороз і сильний вітер: температура в Карпатах впала до -9 градусів

Піп Іван має висоту 2028 м, це одна з найвищих вершин українських Карпат

У Карпатах зафіксували 9 градусів морозу / Фото: Колаж: Сьогодні

На горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах 9 жовтня зафіксували -9 градусів.

Про це пише Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Реклама

Станом на ранок 9 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський – однієї з найвищих вершин українських Карпат на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей – був східний вітер 18 м / с.

Температура повітря знизилася до 9 градусів морозу.

Прогноз погоди на 9 жовтня

Погода в Україні в суботу, 9 жовтня, буде сонячною і трохи прохолодною. У той же час стовпчики термометрів вночі в більшості областей опустяться до позначки 0 ... + 2 градуси, а де-не-де буде навіть -3 градуси.

Реклама

Так, на заході буде від +10 до +15 вдень, а вночі від +1 до +4 градусів.

буде від +10 до +15 вдень, а вночі від +1 до +4 градусів. В центральних областях буде від +11 до +14 градусів вдень, а вночі від 0 до +4 градусів.

областях буде від +11 до +14 градусів вдень, а вночі від 0 до +4 градусів. На півночі країни прогнозують від +10 до +14 вдень, а вночі від 0 до +3 градусів.

країни прогнозують від +10 до +14 вдень, а вночі від 0 до +3 градусів. В східних областях очікується від +12 до +14 тепла вдень, а вночі від 0 до +5 градусів.

областях очікується від +12 до +14 тепла вдень, а вночі від 0 до +5 градусів. На півдні України стовпчики термометрів покажуть від +12 до +15 градусів вдень, а вночі від +4 до +7.

Ясна погода протримається в Києві зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо покриється хмарами, +11 ... + 13 градусів.

Читайте також