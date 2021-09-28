Потужний вибух в Швеції і тривожна ситуація з COVID-19, – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

ВР виділить 12 млрд гривень на субсидії, а Скабєєвій пригрозили тюремним терміном через жарти про Україну

У Швеції вибух, а в Іраку пожежа на військовій базі США / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини вівторка, 28 вересня.

ВР виділить 12 млрд гривень на субсидії

Міністр соціальної політики Марина Лазебная заявила, що в Україні на програму субсидій буде виділено ще 12,1 млрд грн.

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За її словами, в проєкт держбюджету на 2022 закладено більше 38 млрд гривень на субсидії. На думку міністра, при нинішніх тарифах і обсягах споживання цих коштів достатньо. Однак якщо виникне критична ситуація, то уряд знову виділить додаткові кошти.

Чотири області України можуть потрапити до помаранчевої зони

В Україні за станом на вівторок, 28 вересня, чотири регіони демонструють показники помаранчевої зони адаптивного карантину. Інші області країни відповідають жовтому рівню епідемічної небезпеки, який ввели 23 вересня.

Згідно з даними МОЗ, до помаранчевої зони відносяться такі області України:

Донецька;

Тернопільська;

Черкаська;

Чернівецька.

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В Україні за останню добу виявили 6552 нових випадки інфікування коронавірусом.

Вибух в Швеції

У багатоповерхівці шведського міста Гетеборг сьогодні, 28 вересня, прогримів потужний вибух, який призвів до пожежі. В результаті інциденту постраждали більше 20 чоловік.

Інцидент стався в центральній частині міста близько п'ятої ранку. Зараз на місці працювали рятувальники.

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Щонайменше 6 чоловік доставили в лікарню машини швидкої допомоги, ще 18 постраждалих в медустанову привіз автобус. Попередньо, люди в автобусі отримали легкі травми.

Росія скоротила транзит газу в Європу

Прокачування газу по газопроводу Ямал – Європа 28 вересня впала більш ніж в два рази. Про це свідчать дані німецького газотранспортного оператора Gascade.

Потік газу на вході в Німеччину вийшов на рівень менше 1,5 млн куб. м на годину – після 3,4 млн куб. м на годину 27 вересня.

Ямал – Європа протяжністю понад 2 тис. км може прокачувати до 33 млрд куб. м в рік. Польським 683-кілометровим ділянкою володіє спільне підприємство EuRoPol Gaz, і управляється він національним газотранспортним оператором Gaz-System.

Довгостроковий договір "Газпрому" на транзит через Польщу закінчився рік тому. З тих пір його потужності розподіляються на основі аукціонного бронювання.

Пожежа на військовій базі США в Іраку

В Іраку біля аеропорту Багдада сьогодні, 28 вересня, сталася масштабна пожежа на території військової бази США. Клуби дими злетіли вгору на десятки метрів.

За словами очевидців, мова про базу "Вікторія". Там дислоковані американські військовослужбовці.

Причина пожежі поки невідома. Також немає інформації про постраждалих або загиблих.

Скабєєвій пригрозили тюремним терміном через жарти про Україну

Днями між головною пропагандистської російського ТБ Ольгою Скабєєвою і українським депутатом Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Олексієм Гончаренко стався конфлікт. Перша поумнічала про російський газ, але нарвалася на жорстку відповідь. Тепер вони продовжують тролити один одного в Мережі.

"Полковник Скабєєва, саме час навчитися вживати правильні прийменники: – В Україні; – російську делегацію не пустили В ПАРЄ; – Ольга Скабеева буде сидіти у в'язниці", – написав Гончаренко.