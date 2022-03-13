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Мразі! Кім назвав кількість загиблих після бомбардування Миколаєва

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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13 березня, 12:10
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Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область
Російські загарбники завдають авіаударів Миколаївської області. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські загарбники завдають авіаударів Миколаївської області. Фото: колаж "Сьогодні"

У Миколаєві в результаті ворожих обстрілів загинуло 9 людей. Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім у своєму Telegram-каналі у неділю, 13 березня.

"Мразі!!!!!! 9 людей загинуло внаслідок бомбардування м*даками. Миколаїв", – написав гуернатор.

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Telegram-канал PavlovskyNews опублікував фото жертв обстрілу у Миколаєві.

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Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що у Миколаєві ворог розбомбив держпідприємство "Зоря".

"З'ясовуємо обставини. Орки не тільки нас бояться, вони нас поважають. Це основний показник того, що перемога буде за нами. У нас свобода і ми за неї боремося. А в них рабство. Хочеться, щоби наші бажання збувалися, ми все одно будемо рухатися вперед і відстоювати рідну землю разом до перемоги!" – заявив Віталій Кім.

Як повідомили в обласному ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю одного з цехів на території ДП КПК "Зоря" – "Маштпроект".

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"Поруч із нею, на відкритій території, спостерігалося горіння готової продукції, всього 2 осередки. О 09:05 пожежу ліквідовано підрозділами Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Жертв та постраждалих немає", – розповіли рятувальники.

Також у ДСНС поінформували, що 13 березня ворог продовжив обстрілювати житлові масиви. Вранці було здійснено авіаудари по місту Баштанка Миколаївської області.

"В результаті цього пошкоджено житлові будинки по вулиці Сазоненка. В одному з них знаходилися люди. Ціла сім'я зазнала жахів від "визвольних дій російського світу". Жінка і дочка не травмувалися, а от батько опинився під завалами. Рятувальники деблокували постраждалого. Бригадою швидкої медичної". допомоги чоловіка доставлено до лікарні", – розповіли у відомстві.

Ситуація у Миколаєві

Російські окупанти обстрілюють Миколаїв із реактивних систем залпового вогню, горять житлові будинки . Також вони обстріляли онкологічну лікарню.

10 березня у Миколаєві ЗСУ зайняли частину населених пунктів поблизу міста. Проте окупанти обстріляли блокпости є втрати.

У ніч на 12 березня у Миколаєві окупанти обстрілювали безладним хаотичним вогнем. лікарні, інтернат, котельня.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські окупанти планують обійти Миколаїв , щоб просунутися у бік Одеси.

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