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Миколаїв обстрілюють із РСЗВ: горять житлові будинки (відео)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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11 березня, 21:16
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У місті окупанти влучили в один із супермаркетів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстрілюють Миколаїв із реактивних систем залпового вогню.

Про це в себе на сторінці в Telegram написав блогер і журналіст Андрій Луганський.

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Відео обстрілів

За його словами, знову горять житлові будинки. Також є інформація про влучення в один із супермаркетів.

Що відбувалося в Миколаєві

10 березня в Миколаєві ЗСУ зайняли частину населених пунктів поблизу міста. Проте окупанти обстріляли блокпости, є втрати.

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За словами голови Миколаївської ВЦА Віталія Кіма, ЗСУ "пристойно відпрацювали" вночі, авіація розбомбила колону постачання, яка підходила. Порозбивали частину танків і позицій РФ, що й допомогло просунутись уперед.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України заявили, що російські окупанти намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів.

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