У Миколаєві військові РФ обстріляли лікарні та інтернат: що відбувається у місті

Окупанти прикриваються мирними мешканцями

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві в ніч проти 12 березня окупанти обстрілювали хаотичним вогнем лікарні, інтернат, котельню.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

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За словами Кіма, російські військові змінюють тактику:

"Вони тепер виїжджають, стріляють і втікають. Розміщуються в селах, квартируються у сільських школах, у будинках. Ми не можемо накривати їх у відповідь. Тепер правил немає, працюватимемо з ними жорсткіше".

Ситуація у Миколаєві

Російські окупанти обстрілюють Миколаїв із реактивних систем залпового вогню, горять житлові будинки. Також вони обстріляли онкологічну лікарню.

10 березня у Миколаєві ЗСУ зайняли частину населених пунктів поблизу міста. Проте окупанти обстріляли блокпости, є втрати.

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Раніше у Міністерстві оборони України заявили, що російські окупанти намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів.