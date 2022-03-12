У Миколаєві військові РФ обстріляли лікарні та інтернат: що відбувається у місті

У Миколаєві в ніч проти 12 березня окупанти обстрілювали хаотичним вогнем лікарні, інтернат, котельню.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.
За словами Кіма, російські військові змінюють тактику:
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"Вони тепер виїжджають, стріляють і втікають. Розміщуються в селах, квартируються у сільських школах, у будинках. Ми не можемо накривати їх у відповідь. Тепер правил немає, працюватимемо з ними жорсткіше".
Ситуація у Миколаєві
Російські окупанти обстрілюють Миколаїв із реактивних систем залпового вогню, горять житлові будинки. Також вони обстріляли онкологічну лікарню.
10 березня у Миколаєві ЗСУ зайняли частину населених пунктів поблизу міста. Проте окупанти обстріляли блокпости, є втрати.
Раніше у Міністерстві оборони України заявили, що російські окупанти намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів.