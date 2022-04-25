"Мрія" житиме. Як планують відновити легендарний літак

У фФахівці є сценарії відновлення "Мрії", яка й надалі встановлюватиме світові рекорди

Україна збудує новий літак / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські конструктори планують збудувати новий найбільший військово-транспортний літак АН-225. Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

"Ми маємо план створити нову українську "Мрію", ми вже маємо кілька сценаріїв. Зараз наші фахівці ДП "Антонов" працюють над дослідженням того, що залишилося від нашого літака. Частково вціліла хвостова частина і двигуни, зокрема кілька з них можна буде використовувати у виробництві. Деякі агрегати ми точно використовуємо, але нова "Мрія" має бути ще кращою. Цей літак встановив 240 світових рекордів і маємо амбіції, щоб новий АН-225, побудований в Україні, встановив ще кілька світових рекордів", – розповів Гусєв.

Також він зазначив, що зараз триває обговорення та переговори з міжрядними партнерами щодо відновлення літака.

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"В той же час ми обговорюємо з нашими міжнародними партнерами щоб створити аерокосмічну коаліцію щодо відновлення цього унікального літака. Унікального не тільки для нашої країни – для всього світу. Літак, який є найбільшим, літака, який залучався до різних космічних програм, літака, який може і має стати ще одним символом розвитку людства, цивілізації та аерокосмічних технологій", – зазначив він.

Що відомо про Ан-225 "Мрія"

Понад 30 років експлуатації літак показав свої унікальні льотно-технічні характеристики. Ан-225 міг перевозити надгабаритні вантажі, які не в змозі здійснити жодного іншого вантажного літака.

Літак встановив 240 світових рекордів. Також Ан-225 міг здійснювати у польоті горизонтальний старт космічних кораблів та ракет та перевозити певних видів вантажу на фюзеляжі.

Легендарний український літак-гігант Ан-225 "Мрія" був знищено окупантами у Гостомелі 25 лютого .

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Проте, незважаючи на те, що "Мрія" була побудована в єдиному варіанті, у світі залишається ще один екземпляр легендарного дітища Антонова, і перебуває він у Німеччині. Щоправда, це не повноцінний літак, а докладна копія Ан-225 у масштабі 1 до 16, побудована інженером Міхаелем Шпейєром.

в Україні вже відкрили збір коштів на відновлення найбільшого вантажного літака у світі . Для цього буде потрібно від 700 мільйонів до одного мільярда доларів.