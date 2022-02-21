"Ми чекаємо на рішення": Кулеба передасть ЄС важливу пропозицію

Україна чекає від ЄС запровадження частини санкцій проти Російської Федерації. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів, пише УНІАН.
За його словами, це будуть не лише політичні сигнали, а й також передбачати конкретні кроки, серед яких санкції.
"Ми вважаємо, що є вагомі та законні причини застосувати принаймні деякі санкції зараз, щоб продемонструвати, що Євросоюз не лише говорить про санкції, а також показує підтвердження своїх слів", – сказав він.
Санкції проти Росії
- 20 лютого президент Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що санкції щодо Росії мають бути запроваджені до того, як відбудеться можливе вторгнення в Україну.
- 12 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз уже підготував пакет санкцій проти Російської Федерації. Він також додав, що ЄС докладе додаткових зусиль для політичної та фінансової підтримки України.
- Дмитро Кулеба також казав, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- На зустрічі з віцепрезидентом США Камалою Харріс президент України Володимир Зеленський також зажадав введення нових санкцій проти агресора.
- А ось прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що виступає проти запровадження санкцій на імпорт енергоносіїв, оскільки Італія щільно сидить на російському газі.
- У разі військового вторгнення в Україну Німеччина може відключити Росію від платіжної системи SWIFT.
- Крім того, США також підготували неабиякий пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України 21 січня. Голова міжнародного комітету Палати представників Конгресу США Грегорі Мікс вніс законопроєкт про санкції проти промисловості, економіки та керівництва Росії.
- Також Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва. Ініціатива американських сенаторів стурбувала Кремль. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що запровадження санкцій може розірвати відносини Москви та Вашингтона. Йому також не подобається, що Захід пов'язує запуск "Північного потоку – 2" з безпековими питаннями в Європі, і називає це абсурдом.
Що кажуть у Росії
Голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко заявила, що у Росії не було і немає планів нападати на Україну. За її словами, війська в Росії можуть переміщатися територією країни, навчання повинні проводитися там, де це потрібно, щоб "була готова адекватна відповідь на виклики, що з'являються".
Далі по темі
Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія є самодостатньою країною. "Ми – досить велика країна і дуже-дуже самодостатня, щоб бути вразливою проти санкцій", – сказав він.