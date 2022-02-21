"Ми чекаємо на рішення": Кулеба передасть ЄС важливу пропозицію

Євросоюз має вже зараз застосувати жорсткі заходи проти Росії

Кулеба очікує від Ради Європейського Союзу ухвалення конкретних рішень / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна чекає від ЄС запровадження частини санкцій проти Російської Федерації. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів, пише УНІАН.

За його словами, це будуть не лише політичні сигнали, а й також передбачати конкретні кроки, серед яких санкції.

Реклама

"Ми вважаємо, що є вагомі та законні причини застосувати принаймні деякі санкції зараз, щоб продемонструвати, що Євросоюз не лише говорить про санкції, а також показує підтвердження своїх слів", – сказав він.

Санкції проти Росії

Що кажуть у Росії

Голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко заявила, що у Росії не було і немає планів нападати на Україну. За її словами, війська в Росії можуть переміщатися територією країни, навчання повинні проводитися там, де це потрібно, щоб "була готова адекватна відповідь на виклики, що з'являються".

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія є самодостатньою країною. "Ми – досить велика країна і дуже-дуже самодостатня, щоб бути вразливою проти санкцій", – сказав він.