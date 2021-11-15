На дорогах буде небезпечно: синоптики попередили про негоду в Україні

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності – українцям слід бути уважними та обережними

Україну вранці 15 листопада накрив густий туман. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 15 листопада погода в Україні ускладниться – більшість областей накриє сильний туман. Видимість становитиме 200-500 метрів.

Про це попереджають в Укргідрометцентрі.

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За інформацією синоптиків, очікується І рівень небезпечності – жовтий. Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Якою буде погода в Україні

У понеділок, 15 листопада, в Україні очікується прохолодна погода. Найтепліше буде на півдні. Протягом дня в країні опадів не очікується. На всій території України вітер буде 5-10 м/с.

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На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +5 до +10 градусів.

стовпчики термометрів коливатимуться від +5 до +10 градусів. На сході очікується 3-6 градусів тепла.

очікується 3-6 градусів тепла. У північних регіонах прогнозують +4-7 градусів.

прогнозують +4-7 градусів. На півдні – 8-11 градусів тепла.

– 8-11 градусів тепла. У Києві без опадів, +4-6 градусів, а у Сімферополі – 9-11 градусів тепла.

Якою буде погода в листопаді

В Україні в листопаді очікуються дощі та ранній сніг. На більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози.

У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, швидше за все, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки в 20-х числах невеликі морози повернуться.

Морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.

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