На дорогах буде небезпечно: синоптики попередили про негоду в Україні

Вранці 15 листопада погода в Україні ускладниться – більшість областей накриє сильний туман. Видимість становитиме 200-500 метрів.
Про це попереджають в Укргідрометцентрі.
За інформацією синоптиків, очікується І рівень небезпечності – жовтий. Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.
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Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.
Якою буде погода в Україні
У понеділок, 15 листопада, в Україні очікується прохолодна погода. Найтепліше буде на півдні. Протягом дня в країні опадів не очікується. На всій території України вітер буде 5-10 м/с.
- На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +5 до +10 градусів.
- На сході очікується 3-6 градусів тепла.
- У північних регіонах прогнозують +4-7 градусів.
- На півдні – 8-11 градусів тепла.
- У Києві без опадів, +4-6 градусів, а у Сімферополі – 9-11 градусів тепла.
Якою буде погода в листопаді
В Україні в листопаді очікуються дощі та ранній сніг. На більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози.
У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, швидше за все, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки в 20-х числах невеликі морози повернуться.
Морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.
Раніше ми писали:
- Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них вже тепер потрібно бути готовими.
Якою буде погода у Києві на початку тижня – прогноз.