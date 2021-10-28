Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові 🚫 Жорсткий карантин 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини України

На дорогах буде небезпечно: в Україну йде негода – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
28 жовтня, 16:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Синоптики попереджають про туман та хмарну погоду
Погода в Україні на 29 жовтня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 29 жовтня / Колаж "Сьогодні"

В Україні з кожним днемстає все тепліше. Завтра, 29 жовтня, температура повітря стане вищою, але в деяких регіонах буде й туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Захід

На заході вдень температура повітря підніметься до 13-17 градусів вище нуля. Погода буде хмарною, але без опадів. Зранку буде туман, а через нього видимість 200-500 м.

Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 та +8. Дощу також синоптики не обіцяють.

Схід

У цій частині України завтра також буде хмарно, а стовпчики термометрів піднімуться до 11-14 градусів тепла.

Реклама

Вночі не буде морозів. Температура повітря від 5 до 8 градусів. Опадів також не повинно бути.

Північ

У цих регіонах стовпчики термометрів коливатимуться від 11 до 14 градусів тепла. Небо до кінця вечора залишиться хмарним. Вранці водіїв попереджають про туман. Видимість 200-500 м.

Вночі температура опуститься до 5 градусів тепла. Опадів синоптики не обіцяють.

Реклама

Південь

На півдні України вдень температура повітря буде максимально 15 градусів тепла. Хмари вкриють небо на весь день, опадів не буде.

Вночі температура повітря опуститься, але не сильно. Стовпчики термометрів покажуть від 6 до 8 градусів тепла.

Центр

У центральних регіонах максимальна температура вдень становитиме 14 градусів тепла. Небо буде хмарним, а вранці на вулицях туман.

Вночі температура повітря становитиме від 6 до 9 градусів. Синоптики опадів не прогнозують.

Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня. Скрін із сайту Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня. Скрін із сайту Укргідрометцентру

У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки

Полтавський телеканал досить оригінальновирішив підійти до погодного блоку – серед ведучих, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися кілька спортивних хлопців.

Очевидно, телеканал PTV вирішив внести ґендерну різноманітність у випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає дедалі менше одягу.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Щоденник незалежності 🇺🇦

28 жовтня 1991. Між Україною та республікою Узбекистан у Ташкенті підписаний договір про основи міждержавних відносин

Зануритись у той день
Опитування
Короновірус за тиждень

150 204

захворіло за тиждень в Україні

+44%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.37

Російський рубль (₽)

0.3762

Євро (€)

30.64

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти